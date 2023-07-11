https://ria.ru/20230711/dtp-1883436267.html

Автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем

Автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем - РИА Новости, 11.07.2023

Автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем

Инспектор ДПС под Воронежем был госпитализирован в результате аварии с участием маршрутного автобуса, у которого отказали тормоза, сообщает ГУМВД по региону в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:54

2023-07-11T09:54

2023-07-11T09:54

происшествия

воронеж

семилукский район

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883435896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2a27d6e449761349ad919eeaa1dc860.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Инспектор ДПС под Воронежем был госпитализирован в результате аварии с участием маршрутного автобуса, у которого отказали тормоза, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. Авария произошла в 8.05 мск вторника в Семилукском районе на автодороге "Семилуки-Воронеж". "По предварительным данным, в следовавшем по маршруту №102 автобусе ПАЗ под управлением 32-летнего местного жителя отказали тормоза. Уходя от столкновения с другими автомобилями, водитель транспортного средства выехал на обочину, допустил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, обеспечивающего безопасность дорожного движения, после чего автобус ПАЗ допустил столкновение с автомобилем Nissan", - говорится в сообщении. В результате инспектор ДПС госпитализирован в медицинское учреждение, пассажиры автобуса ПАЗ не пострадали. "Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции. По данному факту полицейскими проводится проверка", - говорится в сообщении ГУМВД.

https://ria.ru/20230701/dtp-1881664088.html

https://ria.ru/20230710/avariya-1883323456.html

воронеж

семилукский район

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, семилукский район, воронежская область