https://ria.ru/20230711/dtp-1883436267.html
Автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем
Автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем - РИА Новости, 11.07.2023
Автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем
Инспектор ДПС под Воронежем был госпитализирован в результате аварии с участием маршрутного автобуса, у которого отказали тормоза, сообщает ГУМВД по региону в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:54
2023-07-11T09:54
2023-07-11T09:54
происшествия
воронеж
семилукский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Инспектор ДПС под Воронежем был госпитализирован в результате аварии с участием маршрутного автобуса, у которого отказали тормоза, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. Авария произошла в 8.05 мск вторника в Семилукском районе на автодороге "Семилуки-Воронеж". "По предварительным данным, в следовавшем по маршруту №102 автобусе ПАЗ под управлением 32-летнего местного жителя отказали тормоза. Уходя от столкновения с другими автомобилями, водитель транспортного средства выехал на обочину, допустил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, обеспечивающего безопасность дорожного движения, после чего автобус ПАЗ допустил столкновение с автомобилем Nissan", - говорится в сообщении. В результате инспектор ДПС госпитализирован в медицинское учреждение, пассажиры автобуса ПАЗ не пострадали. "Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции. По данному факту полицейскими проводится проверка", - говорится в сообщении ГУМВД.
https://ria.ru/20230701/dtp-1881664088.html
https://ria.ru/20230710/avariya-1883323456.html
воронеж
семилукский район
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происшествия, воронеж, семилукский район, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Семилукский район, Воронежская область
Автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем
В Семилукском районе Воронежской области автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости.
Инспектор ДПС под Воронежем был госпитализирован в результате аварии с участием маршрутного автобуса, у которого отказали тормоза, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале
.
Авария произошла в 8.05 мск вторника в Семилукском районе
на автодороге "Семилуки-Воронеж".
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"По предварительным данным, в следовавшем по маршруту №102 автобусе ПАЗ под управлением 32-летнего местного жителя отказали тормоза. Уходя от столкновения с другими автомобилями, водитель транспортного средства выехал на обочину, допустил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, обеспечивающего безопасность дорожного движения, после чего автобус ПАЗ допустил столкновение с автомобилем Nissan", - говорится в сообщении.
В результате инспектор ДПС госпитализирован в медицинское учреждение, пассажиры автобуса ПАЗ не пострадали.
"Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции. По данному факту полицейскими проводится проверка", - говорится в сообщении ГУМВД.
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