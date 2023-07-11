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Доверие инвесторов к экономике Германии снизилось до минус 14,7 пункта

Доверие инвесторов к экономике Германии снизилось до минус 14,7 пункта - РИА Новости, 11.07.2023

Доверие инвесторов к экономике Германии снизилось до минус 14,7 пункта

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 14,7 пункта с минус 8,5 пункта в июне, следует из доклада Центра исследований экономики... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:56

2023-07-11T12:56

2023-07-11T12:56

германия

китай

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 14,7 пункта с минус 8,5 пункта в июне, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор сократился только до минус 10,5 пункта. Однако индекс текущих экономических условий в стране снизился до минус 59,5 пункта с минус 56,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 60 пунктов. А индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, снизился до минус 12,2 пункта с минус 10 пунктов месяцем ранее. "Индикатор экономических настроений ZEW еще заметнее смещается на отрицательную территорию. Эксперты финансового рынка прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации к концу года. Основной причиной этого является ожидание повышения краткосрочных процентных ставок в еврозоне и США", - приводятся в релизе словам президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach). "Кроме того, такие важные экспортные рынки, как Китай, считаются относительно слабыми. Промышленные секторы, вероятно, примут на себя основную тяжесть ожидаемого экономического спада, а ожидания прибыли в этих экспортно-ориентированных отраслях вновь существенно снизятся", - считает Вамбах.

https://ria.ru/20230223/orban-1853912780.html

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германия, китай, экономика, цены на нефть