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Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог

Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог - РИА Новости, 11.07.2023

Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с активом регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте нового партийного проекта... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T21:51

2023-07-11T21:51

2023-07-11T21:51

волгоградская область

волгоградская область

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с активом регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте нового партийного проекта по ремонту муниципальных дорог в регионе в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора. По информации пресс-службы, во вторник вечером Бочаров выступил после завершения конференции волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия", которая проходит в преддверии выборов в гордуму Волгограда. Он отметил, что кандидаты в депутаты от ЕР не должны раздавать невыполнимых обещаний избирателям, им нужно расширять список партийных проектов, направленных на развитие города и области, также лично принимать участие в их реализации. "Мы в Волгоградской области провели уже очень существенную работу по приведению в порядок опорной региональной дорожной сети, федеральных трасс, подъездных дорог к населенным пунктам. Но муниципальные образования сами, без нашей поддержки, не смогут укрепить свою опорную дорожную сеть. Поэтому предлагаю дополнить перечень партийных проектов проектом по приведению в порядок дорог в муниципальных образованиях Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова. Отмечается, что Бочаров предложил начать этот проект в райцентрах и городах региона уже в 2024 году, а рассчитан он будет на пять лет.

https://ria.ru/20230704/modernizatsiya-1882115338.html

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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, единая россия, жкх