Рейтинг@Mail.ru
Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
 
21:51 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/dorogi-1883627826.html
Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог
Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог - РИА Новости, 11.07.2023
Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с активом регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте нового партийного проекта... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:51
2023-07-11T21:51
волгоградская область
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
единая россия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869228349_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_af7875e0dd3ff1c38d51fee32b92d5f1.jpg
ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с активом регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте нового партийного проекта по ремонту муниципальных дорог в регионе в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора. По информации пресс-службы, во вторник вечером Бочаров выступил после завершения конференции волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия", которая проходит в преддверии выборов в гордуму Волгограда. Он отметил, что кандидаты в депутаты от ЕР не должны раздавать невыполнимых обещаний избирателям, им нужно расширять список партийных проектов, направленных на развитие города и области, также лично принимать участие в их реализации. "Мы в Волгоградской области провели уже очень существенную работу по приведению в порядок опорной региональной дорожной сети, федеральных трасс, подъездных дорог к населенным пунктам. Но муниципальные образования сами, без нашей поддержки, не смогут укрепить свою опорную дорожную сеть. Поэтому предлагаю дополнить перечень партийных проектов проектом по приведению в порядок дорог в муниципальных образованиях Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова. Отмечается, что Бочаров предложил начать этот проект в райцентрах и городах региона уже в 2024 году, а рассчитан он будет на пять лет.
https://ria.ru/20230704/modernizatsiya-1882115338.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869228349_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_852fffea8072cceb744d5c8c5610efa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, единая россия, жкх
Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Единая Россия, ЖКХ
Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог

Волгоградский губернатор Бочаров объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог
Рабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Рабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с активом регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте нового партийного проекта по ремонту муниципальных дорог в регионе в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора.
По информации пресс-службы, во вторник вечером Бочаров выступил после завершения конференции волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия", которая проходит в преддверии выборов в гордуму Волгограда. Он отметил, что кандидаты в депутаты от ЕР не должны раздавать невыполнимых обещаний избирателям, им нужно расширять список партийных проектов, направленных на развитие города и области, также лично принимать участие в их реализации.
"Мы в Волгоградской области провели уже очень существенную работу по приведению в порядок опорной региональной дорожной сети, федеральных трасс, подъездных дорог к населенным пунктам. Но муниципальные образования сами, без нашей поддержки, не смогут укрепить свою опорную дорожную сеть. Поэтому предлагаю дополнить перечень партийных проектов проектом по приведению в порядок дорог в муниципальных образованиях Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова.
Отмечается, что Бочаров предложил начать этот проект в райцентрах и городах региона уже в 2024 году, а рассчитан он будет на пять лет.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Программа модернизация электротранспорта стартовала в Волгоградской области
4 июля, 12:44
 
Волгоградская областьВолгоградская областьВолгоградАндрей БочаровЕдиная РоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала