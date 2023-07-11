Волгоградский губернатор объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог
Волгоградский губернатор Бочаров объявил о запуске проекта ЕР по ремонту дорог в регионе
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог
Рабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с активом регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте нового партийного проекта по ремонту муниципальных дорог в регионе в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора.
По информации пресс-службы, во вторник вечером Бочаров выступил после завершения конференции волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия", которая проходит в преддверии выборов в гордуму Волгограда. Он отметил, что кандидаты в депутаты от ЕР не должны раздавать невыполнимых обещаний избирателям, им нужно расширять список партийных проектов, направленных на развитие города и области, также лично принимать участие в их реализации.
"Мы в Волгоградской области провели уже очень существенную работу по приведению в порядок опорной региональной дорожной сети, федеральных трасс, подъездных дорог к населенным пунктам. Но муниципальные образования сами, без нашей поддержки, не смогут укрепить свою опорную дорожную сеть. Поэтому предлагаю дополнить перечень партийных проектов проектом по приведению в порядок дорог в муниципальных образованиях Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова.
Отмечается, что Бочаров предложил начать этот проект в райцентрах и городах региона уже в 2024 году, а рассчитан он будет на пять лет.