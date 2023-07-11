https://ria.ru/20230711/dokument-1883619661.html

Матвиенко призвала разработать документ о деятельности военных блоков

Матвиенко призвала разработать документ о деятельности военных блоков - РИА Новости, 11.07.2023

Матвиенко призвала разработать документ о деятельности военных блоков

Необходимо подготовить предложения в ООН, чтобы появились положения международного права, четко регулирующие деятельность военных блоков и союзов, заявила... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:26

2023-07-11T20:26

2023-07-11T20:26

валентина матвиенко

оон

совет федерации рф

всекитайское собрание народных представителей

россия

китай

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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Необходимо подготовить предложения в ООН, чтобы появились положения международного права, четко регулирующие деятельность военных блоков и союзов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мне кажется, что уже точно пришло время отрегулировать правовым способом, то есть создать правовые условия вообще действий на планете различных военных блоков и союзов. Пока такого документа ни в ООН, ни в других организациях нет - и это позволяет им действовать так, как они считают нужным, не считаясь ни с чьим другим мнением, не считаясь с другими интересами. Мне кажется, надо - мы попробуем и на парламентском уровне это пообсуждать – <…> подготовить предложения, направить их в ООН, чтобы появились международные документы, положения международного права, которые бы четко и внятно регулировали деятельность военных блоков и союзов", - сказала она журналистам. Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230711/briks-1883525658.html

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валентина матвиенко, оон, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей, россия, китай