https://ria.ru/20230711/deputaty-1883475740.html

Депутат Госдумы призвал коллег отдыхать в России

Депутат Госдумы призвал коллег отдыхать в России - РИА Новости, 11.07.2023

Депутат Госдумы призвал коллег отдыхать в России

Депутатам Госдумы следует отдыхать только в России, желательно в своих избирательных округах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР). РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:09

2023-07-11T12:09

2023-07-11T12:09

россия

султан хамзаев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутатам Госдумы следует отдыхать только в России, желательно в своих избирательных округах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР). "Сегодня это вопрос и национальной безопасности. Если депутаты Госдумы должны отдыхать, то только в России, а лучше в своих избирательных округах, поближе к людям, народу", - сказал он. Хамзаев добавил, что это особо актуально в преддверии депутатских каникул. Он также предложил передать ранее запланированные отпускные бюджетные средства на поддержку участников спецоперации. "Предлагаю потратить все ранее запланированные отпускные бюджетные деньги на поддержку наших бойцов, которые не думая об отдыхе защищают нашу страну", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230203/chipirovanie-1849474405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, политика