https://ria.ru/20230711/delo-1883618478.html

Житель Омской области облил горючим машину ДПС во время проверки документов

Житель Омской области облил горючим машину ДПС во время проверки документов - РИА Новости, 11.07.2023

Житель Омской области облил горючим машину ДПС во время проверки документов

Житель села Колосовка Омской области угрожал поджечь сотрудников ДПС, которые остановили автомобиль его приятеля, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК по РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:14

2023-07-11T20:14

2023-07-11T20:14

происшествия

авто

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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ОМСК, 11 июн - РИА Новости. Житель села Колосовка Омской области угрожал поджечь сотрудников ДПС, которые остановили автомобиль его приятеля, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону. Инцидент произошел вечером 8 июля в селе Колосовка. Сотрудники ДПС Колосовского района остановили автомобиль "Иж". "Когда полицейский проверял документы у водителя, 32-летний пассажир автомобиля подошел к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "угроза применением насилия, опасного для жизни, совершенное в отношении представителя власти". Мужчина был задержан и арестован. Ему грозит 10 лет колонии.

https://ria.ru/20230709/konflikt-1883156747.html

омская область

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происшествия, авто, омская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф