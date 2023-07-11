https://ria.ru/20230711/briks-1883525658.html
Матвиенко заверила, что БРИКС не собирается становиться военным блоком
Матвиенко заверила, что БРИКС не собирается становиться военным блоком - РИА Новости, 11.07.2023
Матвиенко заверила, что БРИКС не собирается становиться военным блоком
Россия и ее партнеры по БРИКС не ставят задачу стать военной организацией или блоком, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:42
2023-07-11T14:42
2023-07-11T14:42
безопасность
россия
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брикс
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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Россия и ее партнеры по БРИКС не ставят задачу стать военной организацией или блоком, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "И Россия, и наши партнеры по БРИКСу не ставят задачу стать альтернативой каким-либо международным организациям или блокам. Мы считаем БРИКС и ШОС альтернативными площадками и будем прилагать усилия для формирования их в этом качестве - альтернативными площадками однополярному миру, где учитываются интересы только одного региона", - сказала Матвиенко. Она также отметила, что НАТО - "это военный агрессивный блок, который не гнушается никакими методами и даже бесчеловечными, чтобы обеспечить доминирование коллективного Запада". Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, брикс
Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, БРИКС
Матвиенко заверила, что БРИКС не собирается становиться военным блоком
Матвиенко: Россия и БРИКС не ставят задачи стать военной организацией или блоком