https://ria.ru/20230711/bomby-1883421150.html

Более 50 тысяч человек пострадали в Лаосе из-за кассетных бомб США

Более 50 тысяч человек пострадали в Лаосе из-за кассетных бомб США - РИА Новости, 11.07.2023

Более 50 тысяч человек пострадали в Лаосе из-за кассетных бомб США

За 60 лет, прошедших со времен войны США в Индокитае, в Лаосе более 50 тысяч человек пострадали от кассетных боеприпасов, сброшенных американской авиацией в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T06:35

2023-07-11T06:35

2023-07-11T06:35

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. За 60 лет, прошедших со времен войны США в Индокитае, в Лаосе более 50 тысяч человек пострадали от кассетных боеприпасов, сброшенных американской авиацией в 1964-1973 годах, следует из докладов правительства Лаоса, изученных РИА Новости. Согласно специальному докладу управления по разминированию неразорвавшихся боеприпасов при министерстве труда и социальной защиты Лаоса, опубликованному в 2020 году, и ежегодных докладах управления, выпущенных в 2021 и 2022 годах, в результате применения кассетных боеприпасов более 30 тысяч погибли, а более 20 тысяч получили тяжелые ранения, в том числе потеряли конечности. Напоминание о войне Только треть пострадавших погибли или были ранены в период войны, две трети подорвались на оставшихся в лаосской земле неразорвавшихся кассетных боеприпасах, которые в Лаосе называют bombies ("бомбочки"), говорится в докладе. Ежегодная статистика показывает, что количество смертей и ранений от неразорвавшихся кассетных боеприпасов в девяти наиболее засоренных "бомбочками" провинциях Лаоса (из 18) стало постепенно уменьшаться с началом национальной программы разминирования в 1994 году и в 2018-2022 годах составляло от 23 до 25 случаев в год. "Эти "бомбочки" как будто растут из земли. В первые годы разминирования было много случаев, когда разминировали участок, а потом, в то время, когда местные фермеры начинали в следующий сезон распахивать поля, опять гремели взрывы и погибали люди. Мы никогда не объявляли участок полностью очищенным после первого захода, мы возвращались на него вновь и вновь, и находили новые "бомбочки", - рассказал РИА Новости Майкл, гражданин одной из англоязычных стран, сапер по армейской специальности, воевавший в горячих точках, а потом участвовавший в 1990-х и 2000-х годах в качестве волонтера в международной неправительственной программе помощи Лаосу в разминировании неразорвавшихся боеприпасов, которая осуществлялась параллельно с лаосской государственной программой. "Этих боеприпасов просто слишком много. Из 18 провинций Лаоса 15 ими засорены, девять засорены сильно. В войну на Лаос упало 270 миллионов "бомбочек", из них минимум 80 миллионов не взорвалось и осталось в земле. Камбоджа тоже сильно пострадала, но там больше проблем с противопехотными минами, а кассетных боеприпасов по Камбодже было американцами применено около 50 миллионов", - рассказал он. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883406400.html

https://ria.ru/20230711/analitik-1883414558.html

https://ria.ru/20230710/mkkk-1883311621.html

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в мире, лаос, сша, камбоджа