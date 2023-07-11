https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883617177.html

В НАТО решили нарастить запасы некоторых важных видов боеприпасов

В НАТО решили нарастить запасы некоторых важных видов боеприпасов - РИА Новости, 11.07.2023

В НАТО решили нарастить запасы некоторых важных видов боеприпасов

Участники саммита НАТО решили значительно нарастить запасы ряда наиболее важных для ведения военных действий боеприпасов, говорится в итоговом заявлении после... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:03

2023-07-11T20:03

2023-07-11T20:14

нато

в мире

вильнюс

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Участники саммита НАТО решили значительно нарастить запасы ряда наиболее важных для ведения военных действий боеприпасов, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе."Мы также приняли решение о значительном увеличении запасов некоторых боеприпасов, имеющих решающее значение для ведения боевых действий", - говорится в документе.Как отмечается в заявлении, мощный военный потенциал имеет решающее значение для сдерживания и обороны НАТО."Наши планы развития потенциала позволят нам сохранить технологическое превосходство, признавая вызовы и возможности, возникающие в связи с появлением новых и разрушительных технологий, и обеспечивая их своевременную интеграцию", - следует из документа.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230711/oborona-1883613219.html

вильнюс

украина

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нато, в мире, вильнюс, украина, киев