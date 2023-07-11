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В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 11.07.2023 (обновлено: 15:42 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883541153.html
В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов
В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 11.07.2023
В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов
Решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов – это безнадёжная попытка переломить ход специальной военной операции в пользу Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:41
2023-07-11T15:42
специальная военная операция на украине
владимир бидёвка
донецкая народная республика
украина
сша
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов – это безнадёжная попытка переломить ход специальной военной операции в пользу Украины, заявил РИА Новости председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. "В данной ситуации шокирует цинизм США, которые сами признают, что лишь часть поражающих элементов в кассете срабатывает сразу, а остальные станут фактически минами замедленного действия. Это дополнительная угроза для мирных жителей, особенно для стариков и детей", - отметил парламентарий. Бидевка напомнил, что украинские неофашисты уже неоднократно вели огонь по городам республики из неизбирательных вооружений. "Лживым заверениям украинских властей о том, что ВСУ не будет использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, никто не верит. "Гуманизм" киевского режима хорошо известен жителям Донецкой народной республики", - сказал спикер нарсовета ДНР. Использование кассетных боеприпасов против мирного населения является военным преступлением, и все, кто снабжает Украину ими, автоматически становятся соучастниками, подчеркнул Бидевка. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной замедленного действия для населения даже после завершения боевых действий. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и на Донбассе еще до начала специальной военной операции. Действия ВСУ на подконтрольной России территории привели к жертвам среди мирного населения, отмечает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ранее сообщил на запрос РИА Новости, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, особенно для детей, на долгие годы вперед - они "убивают и калечат без разбора и причиняют масштабные человеческие страдания".
https://ria.ru/20230710/mkkk-1883311621.html
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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донецкая народная республика
украина
сша
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Украина, США
В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов

Политик Бидевка счел передачу Киеву кассетных бомб попыткой переломить ситуацию на фронте

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов – это безнадёжная попытка переломить ход специальной военной операции в пользу Украины, заявил РИА Новости председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.
«
"В данной ситуации шокирует цинизм США, которые сами признают, что лишь часть поражающих элементов в кассете срабатывает сразу, а остальные станут фактически минами замедленного действия. Это дополнительная угроза для мирных жителей, особенно для стариков и детей", - отметил парламентарий.
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МККК предупредил о серьезных последствиях применения кассетных боеприпасов
10 июля, 15:42
Бидевка напомнил, что украинские неофашисты уже неоднократно вели огонь по городам республики из неизбирательных вооружений.
«
"Лживым заверениям украинских властей о том, что ВСУ не будет использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, никто не верит. "Гуманизм" киевского режима хорошо известен жителям Донецкой народной республики", - сказал спикер нарсовета ДНР.
Использование кассетных боеприпасов против мирного населения является военным преступлением, и все, кто снабжает Украину ими, автоматически становятся соучастниками, подчеркнул Бидевка.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
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Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной замедленного действия для населения даже после завершения боевых действий.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и на Донбассе еще до начала специальной военной операции. Действия ВСУ на подконтрольной России территории привели к жертвам среди мирного населения, отмечает международная правозащитная организация Human Rights Watch.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) ранее сообщил на запрос РИА Новости, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, особенно для детей, на долгие годы вперед - они "убивают и калечат без разбора и причиняют масштабные человеческие страдания".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСША
 
 
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