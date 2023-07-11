https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883541153.html

В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов

В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 11.07.2023

В ДНР высказались о передаче Киеву кассетных боеприпасов

Решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов – это безнадёжная попытка переломить ход специальной военной операции в пользу Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:41

2023-07-11T15:41

2023-07-11T15:42

специальная военная операция на украине

владимир бидёвка

донецкая народная республика

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_0:23:3158:1799_1920x0_80_0_0_3879bcbeb1b5f55640e959406fae86a3.jpg

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов – это безнадёжная попытка переломить ход специальной военной операции в пользу Украины, заявил РИА Новости председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. "В данной ситуации шокирует цинизм США, которые сами признают, что лишь часть поражающих элементов в кассете срабатывает сразу, а остальные станут фактически минами замедленного действия. Это дополнительная угроза для мирных жителей, особенно для стариков и детей", - отметил парламентарий. Бидевка напомнил, что украинские неофашисты уже неоднократно вели огонь по городам республики из неизбирательных вооружений. "Лживым заверениям украинских властей о том, что ВСУ не будет использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, никто не верит. "Гуманизм" киевского режима хорошо известен жителям Донецкой народной республики", - сказал спикер нарсовета ДНР. Использование кассетных боеприпасов против мирного населения является военным преступлением, и все, кто снабжает Украину ими, автоматически становятся соучастниками, подчеркнул Бидевка. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной замедленного действия для населения даже после завершения боевых действий. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и на Донбассе еще до начала специальной военной операции. Действия ВСУ на подконтрольной России территории привели к жертвам среди мирного населения, отмечает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ранее сообщил на запрос РИА Новости, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, особенно для детей, на долгие годы вперед - они "убивают и калечат без разбора и причиняют масштабные человеческие страдания".

https://ria.ru/20230710/mkkk-1883311621.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

донецкая народная республика

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир бидёвка, донецкая народная республика, украина, сша