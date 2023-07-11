https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883453370.html

Салливан: без кассетных бомб Киеву не хватит артиллерии для наступления

Салливан: без кассетных бомб Киеву не хватит артиллерии для наступления - РИА Новости, 11.07.2023

Салливан: без кассетных бомб Киеву не хватит артиллерии для наступления

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без поставок кассетных боеприпасов у Украины не будет достаточно артиллерии не только для... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:08

2023-07-11T11:08

2023-07-11T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

джейк салливан

украина

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без поставок кассетных боеприпасов у Украины не будет достаточно артиллерии не только для наступления, но и для обороны: запасы артиллерии, которые Запад предоставил ВСУ, "на исходе". "При отсутствии предоставления кассетных боеприпасов... у Украины не будет достаточно артиллерии не только для совершения контрнаступления, но, возможно, и для обороны позиций в целом", - сказал советник президента США на брифинге в Вильнюсе. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной замедленного действия для населения даже после завершения боевых действий. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и на Донбассе еще до начала специальной военной операции. Действия ВСУ на подконтрольной России территории привели к жертвам среди мирного населения, отмечает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ранее сообщил на запрос РИА Новости, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, особенно для детей, на долгие годы вперед - они "убивают и калечат без разбора и причиняют масштабные человеческие страдания".

https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883406400.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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в мире, джейк салливан, украина