https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883439446.html

В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой

В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой - РИА Новости, 11.07.2023

В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой

Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:15

2023-07-11T10:15

2023-07-11T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джейк салливан

джо байден

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы видим это (решение о поставках кассетных боеприпасов - ред.) временным решением, поскольку несколько месяцев назад мы начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов. Как только оно достигнет необходимого уровня и производство артиллерийских боеприпасов сможет удовлетворить потребности Украины, то потребность в поставках кассетных боеприпасов отпадет", - заявил он на брифинге в Вильнюсе.Говоря о том, сколько времени могут продолжаться поставки Украине кассетных боеприпасов, Салливан отметил, что "речь идет о месяцах".Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, джейк салливан, джо байден