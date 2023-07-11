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В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883439446.html
В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой
В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой - РИА Новости, 11.07.2023
В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой
Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:15
2023-07-11T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джейк салливан
джо байден
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы видим это (решение о поставках кассетных боеприпасов - ред.) временным решением, поскольку несколько месяцев назад мы начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов. Как только оно достигнет необходимого уровня и производство артиллерийских боеприпасов сможет удовлетворить потребности Украины, то потребность в поставках кассетных боеприпасов отпадет", - заявил он на брифинге в Вильнюсе.Говоря о том, сколько времени могут продолжаться поставки Украине кассетных боеприпасов, Салливан отметил, что "речь идет о месяцах".Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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в мире, сша, украина, джейк салливан, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден
В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой

Салливан: США рассматривают передачу Киеву кассетных боеприпасов как временную меру

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы видим это (решение о поставках кассетных боеприпасов - ред.) временным решением, поскольку несколько месяцев назад мы начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов. Как только оно достигнет необходимого уровня и производство артиллерийских боеприпасов сможет удовлетворить потребности Украины, то потребность в поставках кассетных боеприпасов отпадет", - заявил он на брифинге в Вильнюсе.
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Говоря о том, сколько времени могут продолжаться поставки Украине кассетных боеприпасов, Салливан отметил, что "речь идет о месяцах".
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.
Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники.
Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжейк СалливанДжо Байден
 
 
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