https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883411772.html
Экс-советница Пентагона назвала новую причину поставок кассетных бомб Киеву
Экс-советница Пентагона назвала новую причину поставок кассетных бомб Киеву - РИА Новости, 11.07.2023
Экс-советница Пентагона назвала новую причину поставок кассетных бомб Киеву
Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы продиктовано заинтересованностью Пентагона избавиться от старых запасов, заявила РИА Новости бывший аналитик... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:25
2023-07-11T01:25
2023-07-11T04:39
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы продиктовано заинтересованностью Пентагона избавиться от старых запасов, заявила РИА Новости бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски."Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их", — сказала Квятковски.По ее мнению, таким образом оборонное ведомство США рассчитывает заменить старые запасы вооружений на более современные и прибыльные разновидности, которые будут использоваться для тех же целей, что и кассетные боеприпасы."Мы должны исходить из того, что поставки данных бомб со стороны США с согласия НАТО будут развернуты так же тщательно и с тем же уровнем компетентности и ответственности, что и в случае с другими западными вооружениями, переданными Украине", — полагает экс-советница Пентагона.Она пояснила, что, по ее мнению, при применении Киевом этих боеприпасов никакие из ограничений, которые официально декларировал Вашингтон, на деле действовать не сработают.В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883406400.html
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в мире, сша, киев, нато, пентагон
В мире, США, Киев, НАТО, Пентагон
Экс-советница Пентагона назвала новую причину поставок кассетных бомб Киеву
Экс-советница Пентагона Квятковски: США решили избавиться от старых кассетных боеприпасов
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы продиктовано заинтересованностью Пентагона избавиться от старых запасов, заявила РИА Новости бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.
«
"Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их", — сказала Квятковски.
По ее мнению, таким образом оборонное ведомство США рассчитывает заменить старые запасы вооружений на более современные и прибыльные разновидности, которые будут использоваться для тех же целей, что и кассетные боеприпасы.
"Мы должны исходить из того, что поставки данных бомб со стороны США с согласия НАТО
будут развернуты так же тщательно и с тем же уровнем компетентности и ответственности, что и в случае с другими западными вооружениями, переданными Украине", — полагает экс-советница Пентагона.
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Она пояснила, что, по ее мнению, при применении Киевом этих боеприпасов никакие из ограничений, которые официально декларировал Вашингтон, на деле действовать не сработают.
В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
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