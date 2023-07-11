https://ria.ru/20230711/berdyansk-1883578392.html

ВСУ нанесли еще один удар ракетами Storm Shadow по Бердянску

ВСУ нанесли еще один удар ракетами Storm Shadow по Бердянску - РИА Новости, 11.07.2023

ВСУ нанесли еще один удар ракетами Storm Shadow по Бердянску

Украинские войска нанесли повторный удар ракетами Storm Shadow по Бердянску, есть повреждения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:35

2023-07-11T17:35

2023-07-11T17:57

специальная военная операция на украине

бердянск

владимир рогов

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли повторный удар ракетами Storm Shadow по Бердянску, есть повреждения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее во вторник Рогов сообщил, что система ПВО сработала в городе Бердянске Запорожской области, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow."Сейчас пошла еще вторая волна обстрела", - сказал Рогов.По его словам, предварительно, всего по городу было выпущено во вторник шесть ракет Storm Shadow."Все они, кроме одной, были сбиты", - подчеркнул Рогов.Рогов также добавил, что есть повреждения.

https://ria.ru/20230711/rakety-1883481030.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, владимир рогов, запорожская область, происшествия