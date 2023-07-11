https://ria.ru/20230711/benzin-1883568091.html

Цена бензина Аи-92 на российской бирже берет новые рекорды

Цена бензина Аи-92 на российской бирже берет новые рекорды - РИА Новости, 11.07.2023

Цена бензина Аи-92 на российской бирже берет новые рекорды

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника вновь обновила свой рекорд, двигаясь к... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:02

2023-07-11T17:02

2023-07-11T17:02

экономика

россия

аи-92

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника вновь обновила свой рекорд, двигаясь к 60 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал во вторник на 0,41%, до 59 441 рубля за тонну. Марка в июне-июле обновила уже несколько рекордов. В частности, в июле рекорды устанавливаются уже четвертую торговую сессию подряд. Стоимость марки Аи-95 также выросла во вторник - на 0,2%, до 66 096 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,42%, его стоимость составила 52 088 рублей за тонну. Также подорожал авиакеросин - на 2,48%, до 65 044 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,38%, до 22 164 рублей, мазут - на 5,74%, до 19 500 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже. В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак дал поручения проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.

https://ria.ru/20230614/benzin-1878140729.html

https://ria.ru/20230524/benzin-1873811902.html

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экономика, россия, аи-92