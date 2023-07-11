Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/bazy-1883525423.html
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах - РИА Новости, 11.07.2023
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"), комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об ограничении... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:42
2023-07-11T14:42
гитанас науседа
алексей журавлев
госдума рф
россия
сша
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"), комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об ограничении вооружений НАТО у границ РФ, заявил, что в случае конфликта с альянсом Литве "первой разобьют рожу", в том числе поскольку ее армия занимает 81 место в мире по мощи. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает британская газета Times. "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона! И здесь, думаю, без объяснений понятно, кто есть кто... В полукриминальных компаниях в 90-е всегда были такие задиристые малыши, которых потом будто бы бросались защищать. Только вот им и доставалось больше остальных, так и Литва должна понимать, что в случае конфликта ей первой разобьют рожу", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, литовская армия по мощи занимает в мире 81 место, там служит около 20 тысяч человек. "У страны нет ни танков, ни боевой авиации. С такими раскладами вякать на Россию она станет, только если хозяева из США основательно прижмут Литве хвост", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853133794.html
россия
сша
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гитанас науседа, алексей журавлев , госдума рф, россия, сша, литва
Гитанас Науседа, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Россия, США, Литва
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах

Депутат Журавлев считает, что в случае конфликта России с НАТО Литве первой разобьют рожу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"), комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об ограничении вооружений НАТО у границ РФ, заявил, что в случае конфликта с альянсом Литве "первой разобьют рожу", в том числе поскольку ее армия занимает 81 место в мире по мощи.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает британская газета Times.
"Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона! И здесь, думаю, без объяснений понятно, кто есть кто... В полукриминальных компаниях в 90-е всегда были такие задиристые малыши, которых потом будто бы бросались защищать. Только вот им и доставалось больше остальных, так и Литва должна понимать, что в случае конфликта ей первой разобьют рожу", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его словам, литовская армия по мощи занимает в мире 81 место, там служит около 20 тысяч человек.
"У страны нет ни танков, ни боевой авиации. С такими раскладами вякать на Россию она станет, только если хозяева из США основательно прижмут Литве хвост", - отметил парламентарий.
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
МИД Литвы посоветовал третьим странам подумать, прежде чем помогать России
20 февраля, 12:53
 
Гитанас НауседаАлексей ЖуравлевГосдума РФРоссияСШАЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала