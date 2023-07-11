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В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах - РИА Новости, 11.07.2023
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"), комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об ограничении... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:42
2023-07-11T14:42
2023-07-11T14:42
гитанас науседа
алексей журавлев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"), комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об ограничении вооружений НАТО у границ РФ, заявил, что в случае конфликта с альянсом Литве "первой разобьют рожу", в том числе поскольку ее армия занимает 81 место в мире по мощи. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает британская газета Times. "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона! И здесь, думаю, без объяснений понятно, кто есть кто... В полукриминальных компаниях в 90-е всегда были такие задиристые малыши, которых потом будто бы бросались защищать. Только вот им и доставалось больше остальных, так и Литва должна понимать, что в случае конфликта ей первой разобьют рожу", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, литовская армия по мощи занимает в мире 81 место, там служит около 20 тысяч человек. "У страны нет ни танков, ни боевой авиации. С такими раскладами вякать на Россию она станет, только если хозяева из США основательно прижмут Литве хвост", - отметил парламентарий.
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гитанас науседа, алексей журавлев , госдума рф, россия, сша, литва
Гитанас Науседа, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Россия, США, Литва
В Госдуме жестко ответили на слова президента Литвы о военных базах
Депутат Журавлев считает, что в случае конфликта России с НАТО Литве первой разобьют рожу
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"), комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об ограничении вооружений НАТО у границ РФ, заявил, что в случае конфликта с альянсом Литве "первой разобьют рожу", в том числе поскольку ее армия занимает 81 место в мире по мощи.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает британская газета Times.
"Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона! И здесь, думаю, без объяснений понятно, кто есть кто... В полукриминальных компаниях в 90-е всегда были такие задиристые малыши, которых потом будто бы бросались защищать. Только вот им и доставалось больше остальных, так и Литва должна понимать, что в случае конфликта ей первой разобьют рожу", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его словам, литовская армия по мощи занимает в мире 81 место, там служит около 20 тысяч человек.
"У страны нет ни танков, ни боевой авиации. С такими раскладами вякать на Россию
она станет, только если хозяева из США
основательно прижмут Литве
хвост", - отметил парламентарий.
МИД Литвы посоветовал третьим странам подумать, прежде чем помогать России