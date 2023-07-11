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Российские банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество - РИА Новости, 12.07.2023
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17:47 11.07.2023 (обновлено: 00:00 12.07.2023)
https://ria.ru/20230711/bank-1883581576.html
Российские банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество
Российские банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество - РИА Новости, 12.07.2023
Российские банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество
Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физических лиц, приостанавливать подозрительные операции и полностью возмещать... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-11T17:47
2023-07-12T00:00
экономика
технологии
россия
анатолий аксаков
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физических лиц, приостанавливать подозрительные операции и полностью возмещать средства, переведенные на счета злоумышленников. Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищениям с банковских счетов (антифрод) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств. Как отмечал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли. Поэтому новый закон обязывает банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня. Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. При этом уточняется механизм возврата похищенных средств. Сейчас ФинЦЕРТ Центробанка распространяет информацию о мошеннических счетах, которые уже попали в базу. Если банк, получив такую информацию, все же осуществит перевод на счет злоумышленников, то он будет обязан возместить эти средства в полном объеме — в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней. Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.
https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877944311.html
https://ria.ru/20230711/zakon-1883575533.html
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экономика, технологии, россия, анатолий аксаков, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Анатолий Аксаков, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Российские банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество

Госдума обязала российские банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физических лиц, приостанавливать подозрительные операции и полностью возмещать средства, переведенные на счета злоумышленников.
Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищениям с банковских счетов (антифрод) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества
14 июня, 08:19
Как отмечал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.
Поэтому новый закон обязывает банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня.
Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
При этом уточняется механизм возврата похищенных средств. Сейчас ФинЦЕРТ Центробанка распространяет информацию о мошеннических счетах, которые уже попали в базу. Если банк, получив такую информацию, все же осуществит перевод на счет злоумышленников, то он будет обязан возместить эти средства в полном объеме — в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.
Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Госдума приняла закон о цифровом рубле
Вчера, 17:28
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАнатолий АксаковВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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