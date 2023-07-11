https://ria.ru/20230711/bank-1883513654.html

Глава ВТБ заявил, что у банковского сектора есть иммунитет к санкциям

Глава ВТБ заявил, что у банковского сектора есть иммунитет к санкциям - РИА Новости, 11.07.2023

Глава ВТБ заявил, что у банковского сектора есть иммунитет к санкциям

Санкции Запада разрушили систему мировой торговли, привели к росту инфляции, но банковский сектор РФ чувствует себя надежно, ограничения помогли ему выработать... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:52

2023-07-11T13:52

2023-07-11T14:55

экономика

россия

втб

андрей костин (банкир)

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Санкции Запада разрушили систему мировой торговли, привели к росту инфляции, но банковский сектор РФ чувствует себя надежно, ограничения помогли ему выработать иммунитет, каких-то проблем из-за глобальных событий не будет, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Что касается тех санкций, которые против нас применили. Вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определённый иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе", - заявил он."Те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем. Но наш банковский сектор чувствует себя надёжно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы", - добавил банкир. При этом он отметил, что ВТБ понес определённые убытки в прошлом году за счёт того, что у группы "просто забрали собственность".Ранее во вторник Костин заявил, что крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года сейчас разворачивается в США и уже распространяется на Европу.

https://ria.ru/20230706/banki-1882526825.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, втб, андрей костин (банкир), владимир путин, санкции в отношении россии