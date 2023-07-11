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Детский сад на 350 мест в ЖК "Пехра" в Балашихе откроется 1 сентября - РИА Новости, 11.07.2023
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11:31 11.07.2023 (обновлено: 11:32 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/balashikha-1883464623.html
Детский сад на 350 мест в ЖК "Пехра" в Балашихе откроется 1 сентября
Детский сад на 350 мест в ЖК "Пехра" в Балашихе откроется 1 сентября - РИА Новости, 11.07.2023
Детский сад на 350 мест в ЖК "Пехра" в Балашихе откроется 1 сентября
Новый детский сад на 350 мест в жилом комплексе "Пехра" городского округа Балашиха откроется 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:31
2023-07-11T11:32
балашиха
жилье
игорь брынцалов
сергей юров
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Новый детский сад на 350 мест в жилом комплексе "Пехра" городского округа Балашиха откроется 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба администрации округа. Ход работ проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания с участием профильных заместителей и гордепутатов. Брынцалов и Юров осмотрели помещения детского сада, а также прогулочные зоны. Председатель Мособлдумы отметил, что строительство объекта велось в рамках исполнения наказов жителей города. "Детский сад уже на выходе. 1 сентября здесь уже будут дети. Спасибо подрядчикам, все делают добросовестно. Мы видим тут неординарные решения, которые понравятся и детям, и родителям. Так же учтены и интересы коллектива, который будет здесь работать", - сказал Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба администрации округа. Общая площадь объекта составляет около трех с половиной тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание рассчитано на одновременное пребывание 14 групп детей от двух до семи лет. Здесь разместили групповые, спортивный и музыкальный залы. Оборудовали кухонные помещения, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную. "В жилом комплексе "Пехра" активно ведется строительство социальных объектов. В сентябре здесь откроется еще один детский сад на 350 мест. Сегодня мы посмотрели его готовность. Сейчас ведется приемка-передача этого объекта. Мы видим здесь все необходимое — это выполненные строительные объемы и весь инвентарь, который нужен для работы учреждения. Нет никаких сомнений, что 1 сентября сад начнет работать", - сказал Юров. В жилом комплексе "Пехра" ранее уже были открыты два детских сада на 250 малышей. Активно строится школа для 1500 мест. Застройщик ГК "Гранель" также завершил строительные работы по школе искусств на 42 ученика и детской поликлинике на 50 посещений в смену.
https://ria.ru/20230710/shkola-1883351382.html
https://ria.ru/20230707/balashikha-1882735389.html
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балашиха, жилье, игорь брынцалов, сергей юров
Балашиха, Жилье, Игорь Брынцалов, Сергей Юров

Детский сад на 350 мест в ЖК "Пехра" в Балашихе откроется 1 сентября

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа БалашихаДетский сад на 350 мест в ЖК "Пехра" в Балашихе откроется 1 сентября
Детский сад на 350 мест в ЖК Пехра в Балашихе откроется 1 сентября - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Детский сад на 350 мест в ЖК "Пехра" в Балашихе откроется 1 сентября
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Новый детский сад на 350 мест в жилом комплексе "Пехра" городского округа Балашиха откроется 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба администрации округа.
Ход работ проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания с участием профильных заместителей и гордепутатов.
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Брынцалов и Юров осмотрели помещения детского сада, а также прогулочные зоны. Председатель Мособлдумы отметил, что строительство объекта велось в рамках исполнения наказов жителей города.
"Детский сад уже на выходе. 1 сентября здесь уже будут дети. Спасибо подрядчикам, все делают добросовестно. Мы видим тут неординарные решения, которые понравятся и детям, и родителям. Так же учтены и интересы коллектива, который будет здесь работать", - сказал Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба администрации округа.
Общая площадь объекта составляет около трех с половиной тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание рассчитано на одновременное пребывание 14 групп детей от двух до семи лет. Здесь разместили групповые, спортивный и музыкальный залы. Оборудовали кухонные помещения, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную.
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"В жилом комплексе "Пехра" активно ведется строительство социальных объектов. В сентябре здесь откроется еще один детский сад на 350 мест. Сегодня мы посмотрели его готовность. Сейчас ведется приемка-передача этого объекта. Мы видим здесь все необходимое — это выполненные строительные объемы и весь инвентарь, который нужен для работы учреждения. Нет никаких сомнений, что 1 сентября сад начнет работать", - сказал Юров.
В жилом комплексе "Пехра" ранее уже были открыты два детских сада на 250 малышей. Активно строится школа для 1500 мест. Застройщик ГК "Гранель" также завершил строительные работы по школе искусств на 42 ученика и детской поликлинике на 50 посещений в смену.
 
БалашихаЖильеИгорь БрынцаловСергей Юров
 
 
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