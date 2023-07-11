https://ria.ru/20230711/babushka-1883417262.html

Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село

Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село - РИА Новости, 11.07.2023

Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село

Пожилые поляки, спасшиеся от украинских нацистов в 1943 году, встретили у себя дома их потомков, написал обозреватель New York Times Эндрю Хиггинс. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:50

2023-07-11T03:50

2023-07-11T03:59

в мире

польша

украина

волынская резня

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пожилые поляки, спасшиеся от украинских нацистов в 1943 году, встретили у себя дома их потомков, написал обозреватель New York Times Эндрю Хиггинс.В статье рассказали о 93-летней бабушке, которая стала замечать в своем селе незнакомых людей — украинских беженцев. Она поделилась, что не забыла крики "убивай поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне, когда ей было 13 лет. Украинцы "делали ужасные вещи", добавила старушка."Они не проявляют никакого раскаяния", — возмутилась бабушка.Она рассказала, как в мае, вместе с сыном и другими пожилыми поляками, возложила цветы к мраморному мемориалу с надписью: "Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами".В статье напомнили, что зверства украинцев в 40-х годах прошлого века оставили в польском обществе тяжелый след.С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

https://ria.ru/20220816/genotsid-1809983800.html

https://ria.ru/20230707/krest-1882789431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина, волынская резня