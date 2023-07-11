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Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село - РИА Новости, 11.07.2023
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03:50 11.07.2023 (обновлено: 03:59 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/babushka-1883417262.html
Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село
Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село - РИА Новости, 11.07.2023
Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село
Пожилые поляки, спасшиеся от украинских нацистов в 1943 году, встретили у себя дома их потомков, написал обозреватель New York Times Эндрю Хиггинс. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:50
2023-07-11T03:59
в мире
польша
украина
волынская резня
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пожилые поляки, спасшиеся от украинских нацистов в 1943 году, встретили у себя дома их потомков, написал обозреватель New York Times Эндрю Хиггинс.В статье рассказали о 93-летней бабушке, которая стала замечать в своем селе незнакомых людей — украинских беженцев. Она поделилась, что не забыла крики "убивай поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне, когда ей было 13 лет. Украинцы "делали ужасные вещи", добавила старушка."Они не проявляют никакого раскаяния", — возмутилась бабушка.Она рассказала, как в мае, вместе с сыном и другими пожилыми поляками, возложила цветы к мраморному мемориалу с надписью: "Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами".В статье напомнили, что зверства украинцев в 40-х годах прошлого века оставили в польском обществе тяжелый след.С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
https://ria.ru/20220816/genotsid-1809983800.html
https://ria.ru/20230707/krest-1882789431.html
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в мире, польша, украина, волынская резня
В мире, Польша, Украина, Волынская резня
Пожилая полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село

NYT: спасшиеся от украинских нацистов поляки встретили у себя дома их потомков

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинская беженка
Украинская беженка - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Украинская беженка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пожилые поляки, спасшиеся от украинских нацистов в 1943 году, встретили у себя дома их потомков, написал обозреватель New York Times Эндрю Хиггинс.
В статье рассказали о 93-летней бабушке, которая стала замечать в своем селе незнакомых людей — украинских беженцев. Она поделилась, что не забыла крики "убивай поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне, когда ей было 13 лет. Украинцы "делали ужасные вещи", добавила старушка.
«
"Они не проявляют никакого раскаяния", — возмутилась бабушка.
Она рассказала, как в мае, вместе с сыном и другими пожилыми поляками, возложила цветы к мраморному мемориалу с надписью: "Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами".
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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16 августа 2022, 13:38
В статье напомнили, что зверства украинцев в 40-х годах прошлого века оставили в польском обществе тяжелый след.
С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий установил крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной УПА. Кадр видео
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7 июля, 13:49
 
В миреПольшаУкраинаВолынская резня
 
 
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