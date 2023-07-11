https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html

Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто

Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто - РИА Новости, 11.07.2023

Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто

В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:55

2023-07-11T14:55

2023-07-11T15:58

экономика

россия

вячеслав володин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — пояснил он.Володин отметил, что в нынешней ситуации нельзя "кормить наших врагов", которые эти деньги могут направить на поддержку Украины.В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей.Володин призвал депутатов поддержать эту позицию.Спикер предложил Силуанову проработать вопрос, чтобы все министерства, госкорпорации, регионы, местные органы власти "не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом".В отношении машин депутатов Госдумы можно принять такое же решение, заключил Володин.

https://ria.ru/20230711/moskvich-1883519886.html

https://ria.ru/20230618/mashiny-1878963244.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, авто