https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто - РИА Новости, 11.07.2023
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто
В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:55
2023-07-11T14:55
2023-07-11T15:58
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
авто
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — пояснил он.Володин отметил, что в нынешней ситуации нельзя "кормить наших врагов", которые эти деньги могут направить на поддержку Украины.В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей.Володин призвал депутатов поддержать эту позицию.Спикер предложил Силуанову проработать вопрос, чтобы все министерства, госкорпорации, регионы, местные органы власти "не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом".В отношении машин депутатов Госдумы можно принять такое же решение, заключил Володин.
https://ria.ru/20230711/moskvich-1883519886.html
https://ria.ru/20230618/mashiny-1878963244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, авто
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Авто
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто
Спикер Думы Володин призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — пояснил он.
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Володин отметил, что в нынешней ситуации нельзя "кормить наших врагов", которые эти деньги могут направить на поддержку Украины
.
В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов
заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей.
Володин призвал депутатов поддержать эту позицию.
Спикер предложил Силуанову проработать вопрос, чтобы все министерства, госкорпорации, регионы, местные органы власти "не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом".
В отношении машин депутатов Госдумы можно принять такое же решение, заключил Володин.
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