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Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто - РИА Новости, 11.07.2023
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14:55 11.07.2023 (обновлено: 15:58 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто - РИА Новости, 11.07.2023
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто
В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:55
2023-07-11T15:58
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
авто
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — пояснил он.Володин отметил, что в нынешней ситуации нельзя "кормить наших врагов", которые эти деньги могут направить на поддержку Украины.В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей.Володин призвал депутатов поддержать эту позицию.Спикер предложил Силуанову проработать вопрос, чтобы все министерства, госкорпорации, регионы, местные органы власти "не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом".В отношении машин депутатов Госдумы можно принять такое же решение, заключил Володин.
https://ria.ru/20230711/moskvich-1883519886.html
https://ria.ru/20230618/mashiny-1878963244.html
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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, авто
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Авто
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто

Спикер Думы Володин призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — пояснил он.
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Вчера, 14:17
Володин отметил, что в нынешней ситуации нельзя "кормить наших врагов", которые эти деньги могут направить на поддержку Украины.
В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей.
Володин призвал депутатов поддержать эту позицию.
Спикер предложил Силуанову проработать вопрос, чтобы все министерства, госкорпорации, регионы, местные органы власти "не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом".
В отношении машин депутатов Госдумы можно принять такое же решение, заключил Володин.
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ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановАвто
 
 
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