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Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается - РИА Новости, 11.07.2023
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01:37 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/assanzh-1883412719.html
Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается
Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается - РИА Новости, 11.07.2023
Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что здоровье мужа постоянно ухудшается. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:37
2023-07-11T01:37
в мире
багдад (город)
лондон
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что здоровье мужа постоянно ухудшается. "Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме... Джулиан - несвободный человек с 2010 года. И он был заключен в квартире площадью 110 квадратных метров в течение девяти лет до его задержания. Сейчас он содержится в тюрьме с повышенными мерами безопасности. У него был небольшой инсульт в октябре 2021 года. Он принимает лекарства, но очевидно, что его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена, что что-нибудь может случиться", - сказала Стелла Ассанж на конференции швейцарского пресс-клуба. Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
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в мире, багдад (город), лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Багдад (город), Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается

Жена основателя WikiLeaks Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что здоровье мужа постоянно ухудшается.
«
"Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме... Джулиан - несвободный человек с 2010 года. И он был заключен в квартире площадью 110 квадратных метров в течение девяти лет до его задержания. Сейчас он содержится в тюрьме с повышенными мерами безопасности. У него был небольшой инсульт в октябре 2021 года. Он принимает лекарства, но очевидно, что его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена, что что-нибудь может случиться", - сказала Стелла Ассанж на конференции швейцарского пресс-клуба.
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
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