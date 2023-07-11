https://ria.ru/20230711/assanzh-1883412719.html

Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается

Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается - РИА Новости, 11.07.2023

Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что здоровье мужа постоянно ухудшается. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T01:37

2023-07-11T01:37

2023-07-11T01:37

в мире

багдад (город)

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джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что здоровье мужа постоянно ухудшается. "Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме... Джулиан - несвободный человек с 2010 года. И он был заключен в квартире площадью 110 квадратных метров в течение девяти лет до его задержания. Сейчас он содержится в тюрьме с повышенными мерами безопасности. У него был небольшой инсульт в октябре 2021 года. Он принимает лекарства, но очевидно, что его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена, что что-нибудь может случиться", - сказала Стелла Ассанж на конференции швейцарского пресс-клуба. Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230706/assanzh-1882696217.html

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в мире, багдад (город), лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks