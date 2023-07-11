https://ria.ru/20230711/arkheologiya-1883358622.html

Ученые определили пол умершего 5000 лет назад человека по зубной эмали

Ученые определили пол умершего 5000 лет назад человека по зубной эмали - РИА Новости, 11.07.2023

Ученые определили пол умершего 5000 лет назад человека по зубной эмали

Ученые нашли ошибку в идентификации усопшего, захороненного 5000 лет назад в Испании, пишет Phys.org со ссылкой на журнал Scientific Reports. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T04:10

2023-07-11T04:10

2023-07-11T04:10

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ученые нашли ошибку в идентификации усопшего, захороненного 5000 лет назад в Испании, пишет Phys.org со ссылкой на журнал Scientific Reports.Древнюю гробницу обнаружили в 2008 году в нескольких милях западнее Севильи. Останки плохо сохранились. Археологи предположили, что перед ними скелет мужчины, занимавшего высокий статус в обществе. Пол покойного ученые определяли, судя по почти истлевшим костям и предметам в захоронении. В могиле были кинжал из горного хрусталя с рукоятью из слоновой кости, янтарь, скорлупа страусиных яиц и бивни. Сейчас гипотезу опровергли: в гробнице покоилась женщина. Пол доказали благодаря анализу зубной эмали. Метод новый – его разработали лет пять назад. Он надежнее, чем анализ плохо сохранившегося скелета. И позволяет выделить различия в химическом составе эмали мужчин и женщин, если нет возможности получить полную ДНК.Археолог Катарина Ребай-Салисбери предполагает, что такую же ошибку могли совершить и при идентификации усопших в других древних могилах. Подобное могло случиться, если исследователи рассуждали так: "О, богатый и знатный человек. Должно быть, мужчина"."Это еще одно доказательство, ставящее под сомнение старые исторические рассказы", – считает историк Элисон Бич. По ее мнению, открытие показывает, что "авторитетом и почитанием пользовались не только мужчины".Личность покойной установить не удалось. Но она явно была кем-то важным. В течение 250 лет после ее смерти другие могилы рядом с ее гробницей выкапывали как минимум на расстоянии 30 метров. Через 80 лет после ее ухода захоронение вскрыли и поместили еще несколько предметов. Среди них был кинжал из горного хрусталя.Ученые мало что знают о социальном и политическом устройстве общества, в котором жила эта женщина. По времени оно совпало с возвышением фараонов в долине Нила и строительством первого планового города в Месопотамии.Ранее сообщалось о том, что в Норвегии во дворе частного дома нашли могилу викинга.

https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, испания