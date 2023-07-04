https://ria.ru/20230704/arkheologiya-1881992933.html

В Норвегии во дворе частного дома нашли могилу викинга

В Норвегии во дворе частного дома нашли могилу викинга - РИА Новости, 04.07.2023

В Норвегии во дворе частного дома нашли могилу викинга

В норвежском Сетесдале нашли могилу викинга во дворе частного дома, пишет Science Norway. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T00:55

2023-07-04T00:55

2023-07-04T00:55

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В норвежском Сетесдале нашли могилу викинга во дворе частного дома, пишет Science Norway.Меч и надгробный камень случайно обнаружил Оддбьерн Холум Хейланд. Он занимался хозяйственными работами. "Я не планировал много копать, только на склоне за своим домом, чтобы было больше места между постройкой и участком", – объяснил Хейланд. Мужчина прекратил раскопки, когда понял, что наткнулся на древности. В Сети он нашел изображение похожего меча, осознал, что находка может относиться к временам викингов, и обратился в муниципалитет. Прибывшие на место археологи подтвердили его догадку. Благодаря стилю, в котором выполнена рукоять меча, эксперты датировали захоронение. По их мнению, клинок был изготовлен в конце 800-х – начале 900-х годов.Ученые считают, что это могила знатного человека. Викингов обычно представляют с мечом и в шлемах. Но, заверили эксперты, подобное снаряжение было доступно не всем. Большинство викингов отправлялись в походы с топорами и копьями – фермерским оружием.Признаков кургана специалисты не обнаружили. Однако место для захоронения выбрано не случайно. Викинги хоронили предков недалеко от своих ферм. Так они показывали, что земля принадлежит им по праву родства. Также в могиле нашли украшения: брошь, которую могли использовать, чтобы закрепить плащ; пряжку от ремня, позолоченные бусины из стекла. Викинги любили наряжаться, так что эти артефакты еще не указывают на то, кто покоится во дворе дома в Сетесдале: мужчина или женщина. Археологи продолжат раскопки. Ученые надеются найти сами останки. Последние могли не сохраниться, но экспертам достаточно лишь одной кости, чтобы узнать пол усопшего. Дом, где было сделано открытие, построили в 1740 году. В 1970-х годах свекры Оддбьерна Холума Хейланда тоже проводили там работы и много копали. Но древних артефактов не обнаружили.Ранее сообщалось, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей.

https://ria.ru/20230629/klady-1880875892.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, норвегия, археология