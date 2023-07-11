https://ria.ru/20230711/arest-1883476554.html

Против жителя херсонского села завели дело за участие в блокаде Крыма

Против жителя херсонского села завели дело за участие в блокаде Крыма - РИА Новости, 11.07.2023

Против жителя херсонского села завели дело за участие в блокаде Крыма

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя херсонского села, который в 2015-2016 годах блокировал проезд машин с товарами в Крым, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:12

2023-07-11T12:12

2023-07-11T12:12

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя херсонского села, который в 2015-2016 годах блокировал проезд машин с товарами в Крым, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "54-летний житель села Рыково Генического муниципального округа подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 208 УК РФ. В результате совместно проведенных сотрудниками регионального следственного управления, УФСБ России и ГУ МВД России по Херсонской области следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2015-2016 годах он, будучи участником украинского вооруженного формирования, деятельность которого запрещена на территории РФ, охранял КПП "Чонгар", где блокировал проезд транспортных средств, доставлявших товары народного потребления для жителей Крыма, ем самым нанося ущерб экономическим и политическим интересам граждан России и создавая угрозу национальной безопасности РФ.

https://ria.ru/20230704/krym-1882077054.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)