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Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:35 11.07.2023 (обновлено: 01:13 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html
Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении
Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении
Бойцы "Ахмата" действуют очень слаженно и четко на Артемовском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T00:35
2023-07-11T01:13
специальная военная операция на украине
безопасность
клещеевка
артемовск
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" действуют очень слаженно и четко на Артемовском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Ранее он сообщал о передислокации подразделений в эту часть зоны СВО."Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в Бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Все это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии Незалежной... Наши подразделения действуют очень слаженно и четко. Очевидное доказательство тому вы можете видеть на этих кадрах", — написал Кадыров.Пленные признали, что Клещеевка находится под контролем российских войск, несмотря на слухи, распространяемые Центром информационно-психологических операций, добавил глава Чечни."Я предполагаю, что у солдат Вооруженных сил Украины либо серьезные проблемы со зрением, либо они решили уйти на значительное расстояние от огневых позиций по понятным причинам. Иначе как объяснить то, что бойцы спецназа "Ахмат" видят их, а они совершенно не замечают ответного наблюдения", — добавил Кадыров.Он также опроверг слухи о больших потерях спецназа "Ахмат" в Артемовске. По мнению политика, в свете неудачного контрнаступления и поражений практически во всех стратегических направлениях украинские СМИ пытаются сгладить негативные последствия, распространяя новости, которые не имеют никакого отношения к реальной обстановке.Глава Чечни поблагодарил командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова и всех бойцов за самоотверженный труд."Пока укронатовские войска придумывают себе победы, наши парни их будут добиваться в реальном бою", — заключил он.Алаудинов, в свою очередь, поделился с РИА Новости деталями взятия военных ВСУ в плен."Наши бойцы героически сражаются, каждый день уничтожают противника, но те, кто сложили оружие и сдались, остаются в живых. Вчера в лесном массиве под Клещеевкой подразделения спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 2-го Армейского Корпуса взяли пятерых пленных", — сказал он, призвав украинских военнослужащих, желающих сохранить себе жизнь, сложить оружие.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883405063.html
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безопасность, клещеевка, артемовск, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Клещеевка, Артемовск, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении

Глава Чечни Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе
Бойцы спецназа Ахмат в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" действуют очень слаженно и четко на Артемовском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Ранее он сообщал о передислокации подразделений в эту часть зоны СВО.
"Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в Бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Все это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии Незалежной... Наши подразделения действуют очень слаженно и четко. Очевидное доказательство тому вы можете видеть на этих кадрах", — написал Кадыров.
Пленные признали, что Клещеевка находится под контролем российских войск, несмотря на слухи, распространяемые Центром информационно-психологических операций, добавил глава Чечни.
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"Я предполагаю, что у солдат Вооруженных сил Украины либо серьезные проблемы со зрением, либо они решили уйти на значительное расстояние от огневых позиций по понятным причинам. Иначе как объяснить то, что бойцы спецназа "Ахмат" видят их, а они совершенно не замечают ответного наблюдения", — добавил Кадыров.
Он также опроверг слухи о больших потерях спецназа "Ахмат" в Артемовске. По мнению политика, в свете неудачного контрнаступления и поражений практически во всех стратегических направлениях украинские СМИ пытаются сгладить негативные последствия, распространяя новости, которые не имеют никакого отношения к реальной обстановке.
Глава Чечни поблагодарил командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова и всех бойцов за самоотверженный труд.
«
"Пока укронатовские войска придумывают себе победы, наши парни их будут добиваться в реальном бою", — заключил он.
Алаудинов, в свою очередь, поделился с РИА Новости деталями взятия военных ВСУ в плен.
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"Наши бойцы героически сражаются, каждый день уничтожают противника, но те, кто сложили оружие и сдались, остаются в живых. Вчера в лесном массиве под Клещеевкой подразделения спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 2-го Армейского Корпуса взяли пятерых пленных", — сказал он, призвав украинских военнослужащих, желающих сохранить себе жизнь, сложить оружие.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКлещеевкаАртемовскРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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