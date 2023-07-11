https://ria.ru/20230711/afrika-1883530813.html

Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко

Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2023

Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко

Россия и Китай могут объединить усилия для помощи в экономическом развитии стран Африки, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:05

2023-07-11T15:05

2023-07-11T15:05

экономика

китай

россия

африка

валентина матвиенко

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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Россия и Китай могут объединить усилия для помощи в экономическом развитии стран Африки, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Россия и Китай - мы партнеры. Мы можем даже объединять свои усилия и помогать странам Африки в их экономическом и социальном развитии. Думаю, что предстоящий саммит Россия - Африка создаст хорошую дорожную предметную карту: где, в каких странах, в чем нуждаются - в развитии инфраструктуры, в поддержке безопасности, продовольственной безопасности. Думаю, он даст такой мощный толчок к активизации нашего сотрудничества и взаимодействия", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html

китай

россия

африка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, китай, россия, африка, валентина матвиенко