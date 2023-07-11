https://ria.ru/20230711/afrika-1883530813.html
Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко
Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2023
Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко
Россия и Китай могут объединить усилия для помощи в экономическом развитии стран Африки, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:05
2023-07-11T15:05
2023-07-11T15:05
экономика
китай
россия
африка
валентина матвиенко
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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Россия и Китай могут объединить усилия для помощи в экономическом развитии стран Африки, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Россия и Китай - мы партнеры. Мы можем даже объединять свои усилия и помогать странам Африки в их экономическом и социальном развитии. Думаю, что предстоящий саммит Россия - Африка создаст хорошую дорожную предметную карту: где, в каких странах, в чем нуждаются - в развитии инфраструктуры, в поддержке безопасности, продовольственной безопасности. Думаю, он даст такой мощный толчок к активизации нашего сотрудничества и взаимодействия", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, африка, валентина матвиенко
Экономика, Китай, Россия, Африка, Валентина Матвиенко
Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко
Матвиенко предложила Китаю объединить с Россией усилия для помощи экономике Африки
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Россия и Китай могут объединить усилия для помощи в экономическом развитии стран Африки, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия и Китай - мы партнеры. Мы можем даже объединять свои усилия и помогать странам Африки в их экономическом и социальном развитии. Думаю, что предстоящий саммит Россия - Африка создаст хорошую дорожную предметную карту: где, в каких странах, в чем нуждаются - в развитии инфраструктуры, в поддержке безопасности, продовольственной безопасности. Думаю, он даст такой мощный толчок к активизации нашего сотрудничества и взаимодействия", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала