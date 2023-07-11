https://ria.ru/20230711/afganistan-1883429906.html

"Талибан"* приостановил деятельность Швеции в Афганистане

"Талибан"* приостановил деятельность Швеции в Афганистане - РИА Новости, 11.07.2023

"Талибан"* приостановил деятельность Швеции в Афганистане

"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана, пока страна не принесет извинения мусульманам, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:04

2023-07-11T09:04

2023-07-11T09:05

религия

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афганистан

швеция

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КАБУЛ, 11 июл - РИА Новости. "Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана, пока страна не принесет извинения мусульманам, говорится в заявлении представителя комиссии по вопросам культуры. "После оскорбления Священного Корана и мусульманской веры в Швеции, Исламский эмират приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане до тех пор, пока они не принесут извинения перед мусульманами за этот отвратительный акт", - сообщается в заявлении. Как отмечается, афганским соответствующим организациям предписано соблюдать это распоряжение. Власти Афганистана также призвали другие исламские страны "пересмотреть взаимодействие" со Швецией. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230702/putin-1881746605.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

афганистан

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, швеция