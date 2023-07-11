"Талибан"* приостановил деятельность Швеции в Афганистане
"Талибан" заявил о приостановке деятельности Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана
© AP Photo / Petros GiannakourisБоец "Талибана"* в Кабуле
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец "Талибана"* в Кабуле. Архивное фото
КАБУЛ, 11 июл - РИА Новости. "Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана, пока страна не принесет извинения мусульманам, говорится в заявлении представителя комиссии по вопросам культуры.
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"После оскорбления Священного Корана и мусульманской веры в Швеции, Исламский эмират приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане до тех пор, пока они не принесут извинения перед мусульманами за этот отвратительный акт", - сообщается в заявлении.
Как отмечается, афганским соответствующим организациям предписано соблюдать это распоряжение.
Власти Афганистана также призвали другие исламские страны "пересмотреть взаимодействие" со Швецией.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность