https://ria.ru/20230710/zoloto-1883172083.html

Продажи золота центробанками привели к падению цен в июне

Продажи золота центробанками привели к падению цен в июне - РИА Новости, 10.07.2023

Продажи золота центробанками привели к падению цен в июне

Цена на золото в начале третьего квартала закрепилась чуть выше 1900 долларов за унцию, и в ближайшее время будет держаться в диапазоне 1900-2000 долларов... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:42

2023-07-10T06:42

2023-07-10T06:42

сша

турция

индия

федеральная резервная система сша

центральный банк рф (цб рф)

цифра брокер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860277946_0:247:3077:1978_1920x0_80_0_0_d7aced860e31b23f4428d76ab3d88acf.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цена на золото в начале третьего квартала закрепилась чуть выше 1900 долларов за унцию, и в ближайшее время будет держаться в диапазоне 1900-2000 долларов. Основной причиной падения цены с майских максимумов в 2070 долларов за унцию стали продажи золота центральными банками, которые еще совсем недавно доминировали на рынке в физическом спросе, считают опрошенные РИА Новости аналитики. За июнь драгоценный металл подешевел на 2,7% - до 1930 долларов. За второй квартал (апрель-июнь 2023) золото снизилось на 2%, но по итогам шести месяцев, в сравнении с первым полугодием 2022 года - выросло на 5,7%. "Снижение цен на золото происходит из-за сокращения его покупок мировыми центробанками, - в мае один только банк Турции продал 63 тонны. В первом квартале цены превышали 2000 долларов за унцию на фоне повышенного спроса со стороны центральных банков, а инвестиционный спрос упал практически вполовину - до 273,7 тонн, но цена держалась высокой", - говорит аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. По данным World Gold Council (WGC), Турция за три месяца второго квартала продала около 160 тонн золота, что примерно равно его покупкам за весь 2022 год. В то же время, причиной продаж не является изменение долгосрочной стратегии центробанка. По мнению аналитика УК "Альфа-Капитал" Александра Джиоева, на цену также влияет риторика руководителей ФРС США. "Повышение ставки охлаждает совокупный спрос в экономике, что в конечном счете приводит к замедлению темпов ее роста. Но чрезмерное повышение ставки может привести к рецессии, на этой волне часть инвесторов предпочитают уходить в консервативные инструменты, среди которых золото", - отмечает Джиоев. По его словам, так как сейчас ставки ФРС находятся около ожидаемых пиков, для инвесторов более привлекательными становятся казначейские облигации. "В марте золото скупали также из-за опасений краха банковской системы США. Однако власти США приняли меры, и сейчас этот риск минимизирован, что привело к ослаблению спроса на металл", - в свою очередь указывает Болотских. Без выраженной динамики В третьем квартале цены на золото будут без ярко выраженной динамики - в диапазоне 1900-2000 долларов за унцию, ожидает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов. "С одной стороны, ФРС пока не готово снижать ставки, а значит золото пока не может начать дорожать. С другой стороны, есть риски, что экономика США всё же не выдержит высоких ставок и погрузится в рецессию", - размышляет Головинов. Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин ожидает диапазона шире - от 1850 до 2000 долларов за унцию в течение третьего квартала, а до конца года видит умеренный рост цены - в рамках 1865-2080 долларов за унцию. Повышенный спрос со стороны центральных банков, по мнению Джиоева, никуда не исчез. ЦБ Китая и Индии продолжают наращивать резервы в драгоценном металле. Дополнительный спрос может прийти со стороны Турции. "Вполне вероятно, что ЦБ Турции в скором времени вернется к покупкам золота для восполнения резервов, а к концу года котировки золота поддержит свадебный сезон в Индии", - отметил аналитик. По словам Потавина, инвесторы будут сохранять интерес к таким защитным активам, как золото, поскольку геополитическая напряженность в Европе не уходит. Но при этом он ожидает, что золото может преодолеть майский максимум (2080 долларов) только в перспективе 2024 года. "Я всё же допускаю, что осенью может прилететь "Чёрный лебедь". Например, вернутся проблемы в банковском секторе США, на этом фоне можно ожидать изменения позиции Федрезерва и роста цен на золото выше 2000", - резюмирует Головинов из ПСБ.

https://ria.ru/20230701/venesuela-1881590334.html

https://ria.ru/20230616/psb-1878704625.html

https://ria.ru/20230517/zoloto-1872385494.html

https://ria.ru/20230414/zoloto-1865219798.html

сша

турция

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, турция, индия, федеральная резервная система сша, центральный банк рф (цб рф), цифра брокер, в мире