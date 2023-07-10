https://ria.ru/20230710/zmei-1883946099.html

Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода

Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода - РИА Новости, 13.07.2023

Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода

Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-10T16:09

2023-07-10T16:09

2023-07-13T12:47

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москва

сергей бурмистров

мосприрода

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее москвичи сообщали в социальных сетях, что в разных частях города активизировались змеи, в частности, рептилии, практически "атаковали" поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, змеи приползают из-за жары и засухи, чтобы попить и охладиться. "Мосприрода разработала карту обитания змей на природных территориях столицы. В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Специалисты Мосприроды напоминают, что собираясь на прогулку стоит надеть высокую и плотную обувь. Чтобы минимизировать риск повстречать змею, следует внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию, а при столкновении не стоит делать резких движений и пугать змею, лучше медленно отдалиться от нее.

https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей бурмистров, мосприрода