Рейтинг@Mail.ru
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:09 10.07.2023 (обновлено: 12:47 13.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zmei-1883946099.html
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода - РИА Новости, 13.07.2023
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода
Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:09
2023-07-13T12:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей бурмистров
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738059765_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_35d0dd01e403889fbce74074e993dc91.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее москвичи сообщали в социальных сетях, что в разных частях города активизировались змеи, в частности, рептилии, практически "атаковали" поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, змеи приползают из-за жары и засухи, чтобы попить и охладиться. "Мосприрода разработала карту обитания змей на природных территориях столицы. В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Специалисты Мосприроды напоминают, что собираясь на прогулку стоит надеть высокую и плотную обувь. Чтобы минимизировать риск повстречать змею, следует внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию, а при столкновении не стоит делать резких движений и пугать змею, лучше медленно отдалиться от нее.
https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738059765_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c9c5432ea0a2d2b8dfc3f285080a3692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей бурмистров, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Бурмистров, Мосприрода

Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоляна с цветущими одуванчиками
Поляна с цветущими одуванчиками - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Поляна с цветущими одуванчиками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее москвичи сообщали в социальных сетях, что в разных частях города активизировались змеи, в частности, рептилии, практически "атаковали" поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, змеи приползают из-за жары и засухи, чтобы попить и охладиться.
Грот в Лефортовском парке - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка
7 июля, 09:14
"Мосприрода разработала карту обитания змей на природных территориях столицы. В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.
Специалисты Мосприроды напоминают, что собираясь на прогулку стоит надеть высокую и плотную обувь. Чтобы минимизировать риск повстречать змею, следует внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию, а при столкновении не стоит делать резких движений и пугать змею, лучше медленно отдалиться от нее.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей БурмистровМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала