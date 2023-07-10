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Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода - РИА Новости, 13.07.2023
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода
Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:09
2023-07-10T16:09
2023-07-13T12:47
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее москвичи сообщали в социальных сетях, что в разных частях города активизировались змеи, в частности, рептилии, практически "атаковали" поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, змеи приползают из-за жары и засухи, чтобы попить и охладиться. "Мосприрода разработала карту обитания змей на природных территориях столицы. В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Специалисты Мосприроды напоминают, что собираясь на прогулку стоит надеть высокую и плотную обувь. Чтобы минимизировать риск повстречать змею, следует внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию, а при столкновении не стоит делать резких движений и пугать змею, лучше медленно отдалиться от нее.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей бурмистров, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Бурмистров, Мосприрода
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Мосприроды разработали карту с указанием мест, где в Москве наиболее часто обитают змеи, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее москвичи сообщали в социальных сетях, что в разных частях города активизировались змеи, в частности, рептилии, практически "атаковали" поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково. Как сообщал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров
, змеи приползают из-за жары и засухи, чтобы попить и охладиться.
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка
"Мосприрода разработала карту обитания змей на природных территориях столицы. В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.
Специалисты Мосприроды напоминают, что собираясь на прогулку стоит надеть высокую и плотную обувь. Чтобы минимизировать риск повстречать змею, следует внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию, а при столкновении не стоит делать резких движений и пугать змею, лучше медленно отдалиться от нее.