https://ria.ru/20230710/zhivotnye-1883948524.html

Порядка 200 видов животных учли специалисты на ООПТ Москвы за полгода

Порядка 200 видов животных учли специалисты на ООПТ Москвы за полгода - РИА Новости, 13.07.2023

Порядка 200 видов животных учли специалисты на ООПТ Москвы за полгода

За первое полугодие 2023 года специалисты учли порядка 200 видов животных на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-10T16:49

2023-07-10T16:49

2023-07-13T13:00

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мосприрода

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2023 года специалисты учли порядка 200 видов животных на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "За первое полугодие 2023 года учли порядка 200 видов животных, в том числе порядка 50 видов птиц, свыше 10 видов беспозвоночных, восемь видов млекопитающих, три вида земноводных, два вида пресмыкающихся", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Таким образом, в первом полугодии 2023 года учли более 70 видов из Красной книги Москвы. Также было зафиксировано свыше 20 видов птиц и насекомых, считавшихся вероятно исчезнувшими или находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, были замечены птицы с нулевой категорией редкости, то есть считавшиеся вероятно исчезнувшими. Все они - клинтух, зеленый дятел, черный коршун - были зафиксированы специалистами Мосприроды в ПИП "Москворецкий".

https://ria.ru/20230623/zhivotnye-1879756272.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, антон кульбачевский, москва