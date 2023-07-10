https://ria.ru/20230710/zhivotnye-1883948524.html
Порядка 200 видов животных учли специалисты на ООПТ Москвы за полгода
Порядка 200 видов животных учли специалисты на ООПТ Москвы за полгода - РИА Новости, 13.07.2023
Порядка 200 видов животных учли специалисты на ООПТ Москвы за полгода
За первое полугодие 2023 года специалисты учли порядка 200 видов животных на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:49
2023-07-10T16:49
2023-07-13T13:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2023 года специалисты учли порядка 200 видов животных на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "За первое полугодие 2023 года учли порядка 200 видов животных, в том числе порядка 50 видов птиц, свыше 10 видов беспозвоночных, восемь видов млекопитающих, три вида земноводных, два вида пресмыкающихся", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Таким образом, в первом полугодии 2023 года учли более 70 видов из Красной книги Москвы. Также было зафиксировано свыше 20 видов птиц и насекомых, считавшихся вероятно исчезнувшими или находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, были замечены птицы с нулевой категорией редкости, то есть считавшиеся вероятно исчезнувшими. Все они - клинтух, зеленый дятел, черный коршун - были зафиксированы специалистами Мосприроды в ПИП "Москворецкий".
https://ria.ru/20230623/zhivotnye-1879756272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мосприрода, антон кульбачевский, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Антон Кульбачевский, Москва
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2023 года специалисты учли порядка 200 видов животных на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"За первое полугодие 2023 года учли порядка 200 видов животных, в том числе порядка 50 видов птиц, свыше 10 видов беспозвоночных, восемь видов млекопитающих, три вида земноводных, два вида пресмыкающихся", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Таким образом, в первом полугодии 2023 года учли более 70 видов из Красной книги Москвы. Также было зафиксировано свыше 20 видов птиц и насекомых, считавшихся вероятно исчезнувшими или находящихся под угрозой исчезновения.
Кроме того, были замечены птицы с нулевой категорией редкости, то есть считавшиеся вероятно исчезнувшими. Все они - клинтух, зеленый дятел, черный коршун - были зафиксированы специалистами Мосприроды
в ПИП "Москворецкий".
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