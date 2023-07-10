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Первая неделя июля стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений в мире - РИА Новости, 10.07.2023
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19:19 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/zhara-1883375957.html
Первая неделя июля стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений в мире
Первая неделя июля стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений в мире - РИА Новости, 10.07.2023
Первая неделя июля стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений в мире
Прошедшая неделя была самой теплой за всю историю наблюдений в мире, температура на поверхности морей достигла беспрецедентных уровней, говорится в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:19
2023-07-10T19:19
япония
северная атлантика
западная австралия
всемирная метеорологическая организация
оон
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ЖЕНЕВА, 10 июл – РИА Новости. Прошедшая неделя была самой теплой за всю историю наблюдений в мире, температура на поверхности морей достигла беспрецедентных уровней, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН. "Согласно различным наборам данных от наших партнеров в разных частях мира, первая неделя июля установила новый рекорд по дневным температурам. ВМО и более широкое научное сообщество внимательно следят за этими драматическими изменениями в различных частях климатической системы и температуре поверхности моря", - цитирует документ слова начальника отдела мониторинга климата ВМО Омара Баддура. Согласно предварительному анализу организации, основанному на данных анализа из Японии, средняя глобальная температура 7 июля составляла 17,24 градуса. Это на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда в 16,94 градуса от 16 августа 2016 года – года, отмеченного явлением Эль-Ниньо. "Температуры в Северной Атлантике беспрецедентны и вызывают серьезную обеспокоенность. Они намного выше, чем все, что предусматривали модели. Это окажет положительное влияние на экосистемы и рыболовство, а также на наш климат", - цитирует ВМО главу департамента глобальных климатических исследований организации Майкла Спарро. По данным организации, ледяной покров Антарктики достиг самого низкого уровня за июнь с момента начала спутниковых наблюдений, на 17% ниже среднего, что на сегодняшний день побило рекорд июня 2022 года. "В течение всего месяца суточная протяженность антарктического морского льда оставалась на беспрецедентных значениях для этого времени года. Потеря морского льда в Антарктике составила около 2,6 миллиона квадратных километров по сравнению с долгосрочным средним показателем спутниковой эры и почти на 1,2 миллиона квадратных километров по сравнению с предыдущим рекордом 2022 года", - уточняется в заявлении. Подчеркивается, что июнь не был самым жарким месяцем во всем мире, в некоторых местах было прохладнее обычного, в том числе в Западной Австралии, западной части США и западной части России, пострадавшей от наводнений. "Исключительная жара в июне и начале июля произошла в начале развития Эль-Ниньо, которое, как ожидается, усилит подачу тепла как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и волнам морской жары", - предупредил директор климатической службы ВМО Кристофер Хьюитт. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. По данным ООН, с 1980-х годов температура в Европе повышалась в два раза быстрее, чем в среднем по миру, в 2022 году по меньшей мере 16 тысяч человек погибли из-за климатических катастроф и сильной жары. Ранее Всемирная метеорологическая организация опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
https://ria.ru/20230628/tekhas-1880994980.html
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япония, северная атлантика, западная австралия, всемирная метеорологическая организация, оон
Япония, Северная Атлантика, Западная Австралия, Всемирная метеорологическая организация, ООН
Первая неделя июля стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений в мире

В ВМО сообщили, что прошлая неделя была самой теплой за всю историю наблюдений в мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДевушки в фонтане в Москве
Девушки в фонтане в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 10 июл – РИА Новости. Прошедшая неделя была самой теплой за всю историю наблюдений в мире, температура на поверхности морей достигла беспрецедентных уровней, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.
"Согласно различным наборам данных от наших партнеров в разных частях мира, первая неделя июля установила новый рекорд по дневным температурам. ВМО и более широкое научное сообщество внимательно следят за этими драматическими изменениями в различных частях климатической системы и температуре поверхности моря", - цитирует документ слова начальника отдела мониторинга климата ВМО Омара Баддура.
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Согласно предварительному анализу организации, основанному на данных анализа из Японии, средняя глобальная температура 7 июля составляла 17,24 градуса. Это на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда в 16,94 градуса от 16 августа 2016 года – года, отмеченного явлением Эль-Ниньо.
"Температуры в Северной Атлантике беспрецедентны и вызывают серьезную обеспокоенность. Они намного выше, чем все, что предусматривали модели. Это окажет положительное влияние на экосистемы и рыболовство, а также на наш климат", - цитирует ВМО главу департамента глобальных климатических исследований организации Майкла Спарро.
По данным организации, ледяной покров Антарктики достиг самого низкого уровня за июнь с момента начала спутниковых наблюдений, на 17% ниже среднего, что на сегодняшний день побило рекорд июня 2022 года.
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"В течение всего месяца суточная протяженность антарктического морского льда оставалась на беспрецедентных значениях для этого времени года. Потеря морского льда в Антарктике составила около 2,6 миллиона квадратных километров по сравнению с долгосрочным средним показателем спутниковой эры и почти на 1,2 миллиона квадратных километров по сравнению с предыдущим рекордом 2022 года", - уточняется в заявлении.
Подчеркивается, что июнь не был самым жарким месяцем во всем мире, в некоторых местах было прохладнее обычного, в том числе в Западной Австралии, западной части США и западной части России, пострадавшей от наводнений.
"Исключительная жара в июне и начале июля произошла в начале развития Эль-Ниньо, которое, как ожидается, усилит подачу тепла как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и волнам морской жары", - предупредил директор климатической службы ВМО Кристофер Хьюитт.
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Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
По данным ООН, с 1980-х годов температура в Европе повышалась в два раза быстрее, чем в среднем по миру, в 2022 году по меньшей мере 16 тысяч человек погибли из-за климатических катастроф и сильной жары.
Ранее Всемирная метеорологическая организация опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
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