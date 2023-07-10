https://ria.ru/20230710/zerno-1883333974.html

Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне

Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне - РИА Новости, 10.07.2023

Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне

Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:49

2023-07-10T16:49

2023-07-10T17:00

экономика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы зерно как продавали, так и продаем. Выполняем без исключения все свои обязательства. Готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел.

https://ria.ru/20230707/eksport-1882850445.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей лавров