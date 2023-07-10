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Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне - РИА Новости, 10.07.2023
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16:49 10.07.2023 (обновлено: 17:00 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zerno-1883333974.html
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне - РИА Новости, 10.07.2023
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне
Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:49
2023-07-10T17:00
экономика
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы зерно как продавали, так и продаем. Выполняем без исключения все свои обязательства. Готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел.
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экономика, россия, сергей лавров
Экономика, Россия, Сергей Лавров
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне

Лавров: Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы зерно как продавали, так и продаем. Выполняем без исключения все свои обязательства. Готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Россия поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы
7 июля, 17:03
 
ЭкономикаРоссияСергей Лавров
 
 
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