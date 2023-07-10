https://ria.ru/20230710/zerno-1883333974.html
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне - РИА Новости, 10.07.2023
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне
Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:49
2023-07-10T16:49
2023-07-10T17:00
экономика
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы зерно как продавали, так и продаем. Выполняем без исключения все свои обязательства. Готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей лавров
Экономика, Россия, Сергей Лавров
Лавров: Россия готова удовлетворить потребности арабских партнеров в зерне
Лавров: Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова удовлетворить дополнительные потребности арабских партнеров в зерне, для этого нет препятствий, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы зерно как продавали, так и продаем. Выполняем без исключения все свои обязательства. Готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел.
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