https://ria.ru/20230710/zemletryasenie-1883408322.html
У берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 10.07.2023
У берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Антигуа и Барбуды, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:58
2023-07-10T23:58
2023-07-10T23:58
в мире
барбуда
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Антигуа и Барбуды, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 20.28 по времени UTC (23.28 мск) в 284,2 километра от населенного пункта Кодрингтон на острове Барбуда с населением около 1,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, барбуда
У берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,4
USGS: у берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,4