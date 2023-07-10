https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883389731.html

Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах

Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах - РИА Новости, 10.07.2023

Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах

Украину от полного краха могли бы спасти только досрочные выборы президента, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:52

2023-07-10T20:52

2023-07-10T20:52

в мире

украина

киев

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украину от полного краха могли бы спасти только досрочные выборы президента, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины", — отметил он.По словам эксперта, сейчас власть в стране разваливается, не справляясь с поставленными задачами. Политика Зеленского ведет к поражению по всем направлениям из-за чего единственным наилучшим вариантом для Украины были бы досрочные президентские выборы, предложил Соскин.Среди прочего спикер пожаловался на катастрофические последствия попытки контрнаступления ВСУ. Он уверен, что это операция обернулась провалом: военные понесли огромные потери, а продвинуться по линии фронта им так и не удалось.

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украина

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в мире, украина, киев, олег соскин, вооруженные силы украины