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Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах
Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах - РИА Новости, 10.07.2023
Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах
Украину от полного краха могли бы спасти только досрочные выборы президента, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:52
2023-07-10T20:52
2023-07-10T20:52
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киев
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украину от полного краха могли бы спасти только досрочные выборы президента, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины", — отметил он.По словам эксперта, сейчас власть в стране разваливается, не справляясь с поставленными задачами. Политика Зеленского ведет к поражению по всем направлениям из-за чего единственным наилучшим вариантом для Украины были бы досрочные президентские выборы, предложил Соскин.Среди прочего спикер пожаловался на катастрофические последствия попытки контрнаступления ВСУ. Он уверен, что это операция обернулась провалом: военные понесли огромные потери, а продвинуться по линии фронта им так и не удалось.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина должна срочно провести выборы из-за провала Зеленского