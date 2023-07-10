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В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени

В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени - РИА Новости, 10.07.2023

В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:27

2023-07-10T22:27

2023-07-10T22:27

тюмень

россия

яна лантратова

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки стримерши "Жади" из Тюмени, которая во время видеотрансляции оскорбляла своего сына. "Прошу вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин – прим. ред.), поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования", - приводит текст обращения Лантратова в своём телеграм-канале. В нем уточняемся, что стримерша кричала на своего сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать". Лантратова добавила, что в департаменте соцзащиты Тюмени тоже занимают данным вопросам, там узнают у местных жителей адрес женщины.

https://ria.ru/20230525/nadrugatelstvo-1874042186.html

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тюмень, россия, яна лантратова, происшествия