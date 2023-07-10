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В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени - РИА Новости, 10.07.2023
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22:27 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/zapros-1883401614.html
В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени
В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени - РИА Новости, 10.07.2023
В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:27
2023-07-10T22:27
тюмень
россия
яна лантратова
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки стримерши "Жади" из Тюмени, которая во время видеотрансляции оскорбляла своего сына. "Прошу вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин – прим. ред.), поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования", - приводит текст обращения Лантратова в своём телеграм-канале. В нем уточняемся, что стримерша кричала на своего сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать". Лантратова добавила, что в департаменте соцзащиты Тюмени тоже занимают данным вопросам, там узнают у местных жителей адрес женщины.
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тюмень, россия, яна лантратова, происшествия
Тюмень, Россия, Яна Лантратова, Происшествия
В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени

Комитет ГД направил в СК запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени из-за оскорблений сына

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета России в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки стримерши "Жади" из Тюмени, которая во время видеотрансляции оскорбляла своего сына.
"Прошу вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин – прим. ред.), поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования", - приводит текст обращения Лантратова в своём телеграм-канале.
В нем уточняемся, что стримерша кричала на своего сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать".
Лантратова добавила, что в департаменте соцзащиты Тюмени тоже занимают данным вопросам, там узнают у местных жителей адрес женщины.
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ТюменьРоссияЯна ЛантратоваПроисшествия
 
 
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