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В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени
В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени - РИА Новости, 10.07.2023
В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:27
2023-07-10T22:27
2023-07-10T22:27
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки стримерши "Жади" из Тюмени, которая во время видеотрансляции оскорбляла своего сына. "Прошу вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин – прим. ред.), поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования", - приводит текст обращения Лантратова в своём телеграм-канале. В нем уточняемся, что стримерша кричала на своего сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать". Лантратова добавила, что в департаменте соцзащиты Тюмени тоже занимают данным вопросам, там узнают у местных жителей адрес женщины.
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тюмень, россия, яна лантратова, происшествия
Тюмень, Россия, Яна Лантратова, Происшествия
В СК направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени
Комитет ГД направил в СК запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени из-за оскорблений сына
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) направила запрос
председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с целью проверки стримерши "Жади" из Тюмени, которая во время видеотрансляции оскорбляла своего сына.
"Прошу вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин – прим. ред.), поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования", - приводит текст обращения Лантратова в своём телеграм-канале.
В нем уточняемся, что стримерша кричала на своего сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать".
Лантратова добавила, что в департаменте соцзащиты Тюмени тоже занимают данным вопросам, там узнают у местных жителей адрес женщины.
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