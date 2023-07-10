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ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 10.07.2023 (обновлено: 08:22 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zaes-1883169498.html
ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС
ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС
Украинские военные увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции, подразделения Вооруженных сил России готовы к отражению любой РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:34
2023-07-10T08:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская аэс
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 июл – РИА Новости. Украинские военные увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции, подразделения Вооруженных сил России готовы к отражению любой атаки на данном участке, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ. "Самая главная задача - не пропустить диверсионную группу. Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах. Все настроены жестко и серьезно. Если противники решится пройти, мы их встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС", - рассказал командир подразделения. Снайпер, находящийся на одном из наблюдательных постов, рассказал РИА Новости, что в последнее время украинские военные увеличили активность разведывательных БПЛА. "Участились ночные вылеты БПЛА. Артиллерия немного утихла, но все равно уже начинаются признаки проявления активности. Ночью запускают сигнальные ракеты. Дают знать, что они тут присутствуют", - рассказал снайпер с позывным "Пианист".
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безопасность, россия, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС

Командир подразделения: ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 июл – РИА Новости. Украинские военные увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции, подразделения Вооруженных сил России готовы к отражению любой атаки на данном участке, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ.
«
"Самая главная задача - не пропустить диверсионную группу. Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах. Все настроены жестко и серьезно. Если противники решится пройти, мы их встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС", - рассказал командир подразделения.
Снайпер, находящийся на одном из наблюдательных постов, рассказал РИА Новости, что в последнее время украинские военные увеличили активность разведывательных БПЛА.
"Участились ночные вылеты БПЛА. Артиллерия немного утихла, но все равно уже начинаются признаки проявления активности. Ночью запускают сигнальные ракеты. Дают знать, что они тут присутствуют", - рассказал снайпер с позывным "Пианист".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская АЭСЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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