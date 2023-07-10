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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Общественное". РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T01:20
2023-07-10T01:20
2023-07-10T01:56
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николаев (украина)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Общественное". "В Николаеве прогремел звук взрыва", — говорится в публикации.В ночь на понедельник в Николаевской области также объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги