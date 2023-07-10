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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 10.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Общественное". РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T01:20

2023-07-10T01:20

2023-07-10T01:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Общественное". "В Николаеве прогремел звук взрыва", — говорится в публикации.В ночь на понедельник в Николаевской области также объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

николаев (украина)

николаевская область

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