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В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 10.07.2023
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20:47 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vulkan-1883389459.html
В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 10.07.2023
В Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана началось в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика, сообщает национальное метеорологическое управление. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:47
2023-07-10T20:47
исландия
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Извержение вулкана началось в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика, сообщает национальное метеорологическое управление. Потоки лавы извергаются рядом с холмом Литли-Хрутур на полуострове Рейкьянес к юго-западу от столицы. Как сообщает издание Iceland Monitor, несколько дней назад в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы. В течение последней недели в районе было зарегистрировано до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала 5,0.
https://ria.ru/20230710/vulkan-1883174139.html
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исландия, в мире
Исландия, В мире
В Исландии началось извержение вулкана

В 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика началось извержение вулкана

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкВид на Рейкьявик в Исландии
Вид на Рейкьявик в Исландии - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Вид на Рейкьявик в Исландии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Извержение вулкана началось в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика, сообщает национальное метеорологическое управление.
Потоки лавы извергаются рядом с холмом Литли-Хрутур на полуострове Рейкьянес к юго-западу от столицы.
Как сообщает издание Iceland Monitor, несколько дней назад в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы. В течение последней недели в районе было зарегистрировано до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала 5,0.
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