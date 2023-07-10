https://ria.ru/20230710/vulkan-1883389459.html

В Исландии началось извержение вулкана

В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 10.07.2023

В Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика, сообщает национальное метеорологическое управление. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:47

2023-07-10T20:47

2023-07-10T20:47

исландия

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Извержение вулкана началось в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика, сообщает национальное метеорологическое управление. Потоки лавы извергаются рядом с холмом Литли-Хрутур на полуострове Рейкьянес к юго-западу от столицы. Как сообщает издание Iceland Monitor, несколько дней назад в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы. В течение последней недели в районе было зарегистрировано до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала 5,0.

https://ria.ru/20230710/vulkan-1883174139.html

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