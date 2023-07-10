https://ria.ru/20230710/vulkan-1883174139.html

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра - РИА Новости, 10.07.2023

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра

Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:30

2023-07-10T07:30

2023-07-10T07:30

происшествия

эбеко

парамушир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Днем 10 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту два километра над уровнем моря", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230705/shiveluch-1882275029.html

эбеко

парамушир

россия

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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)