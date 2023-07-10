https://ria.ru/20230710/vsu-1883396819.html

В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ

В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023

В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ

Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T21:58

2023-07-10T21:58

2023-07-10T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom."Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений", — сказал он.По словам эксперта, решение Белого дома поставить киевскому режиму опасные кассетные бомбы связано с истощением запасов артиллерийских снарядов. При этом наладить их производство для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.Таким образом, США в скором времени и сами окажутся в небезопасном положении из-за отсутствия необходимого количества оружия для собственной защиты, резюмировал Джонсон.

https://ria.ru/20230710/nato-1883345331.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша