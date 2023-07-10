Рейтинг@Mail.ru
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 10.07.2023 (обновлено: 22:17 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/vsu-1883396819.html
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:58
2023-07-10T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac7b60940b63f5951903a5f68afe9340.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений&quot;, — сказал он.По словам эксперта, решение Белого дома поставить киевскому режиму опасные кассетные бомбы связано с истощением запасов артиллерийских снарядов. При этом наладить их производство для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.Таким образом, США в скором времени и сами окажутся в небезопасном положении из-за отсутствия необходимого количества оружия для собственной защиты, резюмировал Джонсон.
https://ria.ru/20230710/nato-1883345331.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653dc6742550ed2c0fd2b5accd3b0ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек поражение ВСУ предстоящей зимой из-за нехватки снарядов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений", — сказал он.

По словам эксперта, решение Белого дома поставить киевскому режиму опасные кассетные бомбы связано с истощением запасов артиллерийских снарядов. При этом наладить их производство для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.
Таким образом, США в скором времени и сами окажутся в небезопасном положении из-за отсутствия необходимого количества оружия для собственной защиты, резюмировал Джонсон.
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала