https://ria.ru/20230710/vsu-1883396819.html
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:58
2023-07-10T21:58
2023-07-10T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac7b60940b63f5951903a5f68afe9340.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom."Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений", — сказал он.По словам эксперта, решение Белого дома поставить киевскому режиму опасные кассетные бомбы связано с истощением запасов артиллерийских снарядов. При этом наладить их производство для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.Таким образом, США в скором времени и сами окажутся в небезопасном положении из-за отсутствия необходимого количества оружия для собственной защиты, резюмировал Джонсон.
https://ria.ru/20230710/nato-1883345331.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653dc6742550ed2c0fd2b5accd3b0ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек поражение ВСУ предстоящей зимой из-за нехватки снарядов