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Байден случайно проболтался о положении ВСУ на фронте, пишут СМИ
Байден случайно проболтался о положении ВСУ на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023
Байден случайно проболтался о положении ВСУ на фронте, пишут СМИ
Решением поставить Украине кассетные боеприпасы президент США Джо Байден признал, что ВСУ находятся в критическом положении, написала обозреватель Мария... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:58
2023-07-10T18:58
2023-07-10T20:21
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Решением поставить Украине кассетные боеприпасы президент США Джо Байден признал, что ВСУ находятся в критическом положении, написала обозреватель Мария Дежевская в статье для Spectator."Байден либо преувеличил, <…> когда сказал, что у Украины заканчиваются боеприпасы, либо признал неловкую правду", — отметила она.По мнению автора, такое решение могло быть вызвано провальным контрнаступлением украинской армии, которая оказалась в критическом положении. При этом, предупреждает Дежевская, новые боеприпасы могут еще больше подлить масла в огонь."Если кассетные боеприпасы являются чем-то вроде крайней меры, то Украина сейчас оказалась в ловушке", — добавила она.Мало того что ВСУ оказались в затруднительном положении на поле боя, так еще и любое применение кассетных бомб не может не поставить под сомнение моральный облик Киева, заключает журналистка.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Байден случайно проболтался о положении ВСУ на фронте, пишут СМИ
Spectator: Байден признал тяжелое положение ВСУ решением отправить им кассетные боеприпасы