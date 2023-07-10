https://ria.ru/20230710/vsu-1883372642.html

Байден случайно проболтался о положении ВСУ на фронте, пишут СМИ

Байден случайно проболтался о положении ВСУ на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023

Байден случайно проболтался о положении ВСУ на фронте, пишут СМИ

Решением поставить Украине кассетные боеприпасы президент США Джо Байден признал, что ВСУ находятся в критическом положении, написала обозреватель Мария... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:58

2023-07-10T18:58

2023-07-10T20:21

специальная военная операция на украине

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джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Решением поставить Украине кассетные боеприпасы президент США Джо Байден признал, что ВСУ находятся в критическом положении, написала обозреватель Мария Дежевская в статье для Spectator."Байден либо преувеличил, <…> когда сказал, что у Украины заканчиваются боеприпасы, либо признал неловкую правду", — отметила она.По мнению автора, такое решение могло быть вызвано провальным контрнаступлением украинской армии, которая оказалась в критическом положении. При этом, предупреждает Дежевская, новые боеприпасы могут еще больше подлить масла в огонь."Если кассетные боеприпасы являются чем-то вроде крайней меры, то Украина сейчас оказалась в ловушке", — добавила она.Мало того что ВСУ оказались в затруднительном положении на поле боя, так еще и любое применение кассетных бомб не может не поставить под сомнение моральный облик Киева, заключает журналистка.

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, вооруженные силы украины