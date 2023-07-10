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СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
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14:34 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vsu-1883274751.html
СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ
СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ
Все женщины в украинских войсках за время военных действий получили целый "букет" всевозможных проблем со здоровьем из-за отсутствия женских туалетов или... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:34
2023-07-10T14:34
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все женщины в украинских войсках за время военных действий получили целый "букет" всевозможных проблем со здоровьем из-за отсутствия женских туалетов или подгузников, заявила украинская военнослужащая в интервью изданию Daily Beast. По данным издания, в рядах украинских войск служат около 60 тысяч женщин. "Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (минус 15 градусов по Цельсию - ред.)... Спустя год войны мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем", - рассказала 24-летняя украинская военная Юлия в интервью изданию. Она отметила, что у всех женщин в украинских войсках "был цистит или воспаления яичников и боли в спине". Другая военнослужащая сказала, что проблемы со здоровьем, вызванные отсутствием туалетов для женщин или подгузников, - наименьшие из проблем, с которыми они сталкиваются. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230620/voennyy-1879290690.html
https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ

Daily Beast: женщины в ВСУ испытывают проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие во время парада в Киеве
Украинские военнослужащие во время парада в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие во время парада в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все женщины в украинских войсках за время военных действий получили целый "букет" всевозможных проблем со здоровьем из-за отсутствия женских туалетов или подгузников, заявила украинская военнослужащая в интервью изданию Daily Beast.
По данным издания, в рядах украинских войск служат около 60 тысяч женщин.
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"Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (минус 15 градусов по Цельсию - ред.)... Спустя год войны мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем", - рассказала 24-летняя украинская военная Юлия в интервью изданию. Она отметила, что у всех женщин в украинских войсках "был цистит или воспаления яичников и боли в спине".
Другая военнослужащая сказала, что проблемы со здоровьем, вызванные отсутствием туалетов для женщин или подгузников, - наименьшие из проблем, с которыми они сталкиваются.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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