https://ria.ru/20230710/vsu-1883274751.html

СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ

СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у женщин, служащих в ВСУ

Все женщины в украинских войсках за время военных действий получили целый "букет" всевозможных проблем со здоровьем из-за отсутствия женских туалетов или... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:34

2023-07-10T14:34

2023-07-10T14:34

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все женщины в украинских войсках за время военных действий получили целый "букет" всевозможных проблем со здоровьем из-за отсутствия женских туалетов или подгузников, заявила украинская военнослужащая в интервью изданию Daily Beast. По данным издания, в рядах украинских войск служат около 60 тысяч женщин. "Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (минус 15 градусов по Цельсию - ред.)... Спустя год войны мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем", - рассказала 24-летняя украинская военная Юлия в интервью изданию. Она отметила, что у всех женщин в украинских войсках "был цистит или воспаления яичников и боли в спине". Другая военнослужащая сказала, что проблемы со здоровьем, вызванные отсутствием туалетов для женщин или подгузников, - наименьшие из проблем, с которыми они сталкиваются. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230620/voennyy-1879290690.html

https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр