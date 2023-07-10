https://ria.ru/20230710/vsu-1883243306.html

В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО

В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО

Украинские силы так и не показали никаких результатов ни на одном участке фронта, и оставшиеся сутки до саммита НАТО вряд ли это изменят, заявил в эфире... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:30

2023-07-10T13:30

2023-07-10T13:30

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские силы так и не показали никаких результатов ни на одном участке фронта, и оставшиеся сутки до саммита НАТО вряд ли это изменят, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "До сих пор украинские вооруженные силы не показали никаких существенных результатов ни на одном участке фронта. Они лишь теряли и личный состав, и технику дорогостоящую. И оставшиеся сутки вряд ли принесут какой-то результат", - сказал Гагин. Он отметил, что украинским силам, вероятно, удастся создать "какую-то медийную вспышку", обстреляв прифронтовой мирный город. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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