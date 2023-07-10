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В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vsu-1883243306.html
В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО
В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО
Украинские силы так и не показали никаких результатов ни на одном участке фронта, и оставшиеся сутки до саммита НАТО вряд ли это изменят, заявил в эфире... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:30
2023-07-10T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские силы так и не показали никаких результатов ни на одном участке фронта, и оставшиеся сутки до саммита НАТО вряд ли это изменят, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "До сих пор украинские вооруженные силы не показали никаких существенных результатов ни на одном участке фронта. Они лишь теряли и личный состав, и технику дорогостоящую. И оставшиеся сутки вряд ли принесут какой-то результат", - сказал Гагин. Он отметил, что украинским силам, вероятно, удастся создать "какую-то медийную вспышку", обстреляв прифронтовой мирный город. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
донецк
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украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что ВСУ не успеют показать результатов до саммита НАТО

Гагин: ВСУ не показали результатов до саммита НАТО, за сутки вряд ли что-то изменится

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские силы так и не показали никаких результатов ни на одном участке фронта, и оставшиеся сутки до саммита НАТО вряд ли это изменят, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"До сих пор украинские вооруженные силы не показали никаких существенных результатов ни на одном участке фронта. Они лишь теряли и личный состав, и технику дорогостоящую. И оставшиеся сутки вряд ли принесут какой-то результат", - сказал Гагин. Он отметил, что украинским силам, вероятно, удастся создать "какую-то медийную вспышку", обстреляв прифронтовой мирный город.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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