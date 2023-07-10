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Доброволец рассказал, какой выкуп вымогают ВСУ у пленных
Доброволец рассказал, какой выкуп вымогают ВСУ у пленных - РИА Новости, 10.07.2023
Доброволец рассказал, какой выкуп вымогают ВСУ у пленных
Выкуп из украинского плена для российских бойцов стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал жизнь, обмена военнопленными киевские силовики из батальона "Скала"... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:27
2023-07-10T06:27
2023-07-10T06:27
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украина
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Выкуп из украинского плена для российских бойцов стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал жизнь, обмена военнопленными киевские силовики из батальона "Скала" им не предлагали, рассказал журналистам бежавший из плена доброволец с позывным "Топаз". "Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов - мы тебя отпускаем... Ребята, которые пленные были, они говорили, что отпускают как – ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: "Хочешь - бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь - значит дойдешь, а не дойдешь – значит, судьба такая". Только так, и все", - рассказал "Топаз"."Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном "Скала". Это подразделение специализируется на разведывательных и штурмовых действиях. Впоследствии украинский добробат перебросили в Запорожскую область. "Топаза" и еще одного пленного украинские военные пустили как "живой щит" впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут стоять минные заграждения. Пленному удалось впоследствии бежать во время боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второй российский военнопленный погиб, подорвавшись на мине.
https://ria.ru/20230710/dobrovolets-1883170084.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Доброволец рассказал, какой выкуп вымогают ВСУ у пленных
Доброволец: выкуп из украинского плена стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал жизнь
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Выкуп из украинского плена для российских бойцов стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал жизнь, обмена военнопленными киевские силовики из батальона "Скала" им не предлагали, рассказал журналистам бежавший из плена доброволец с позывным "Топаз".
"Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов - мы тебя отпускаем... Ребята, которые пленные были, они говорили, что отпускают как – ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: "Хочешь - бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь - значит дойдешь, а не дойдешь – значит, судьба такая". Только так, и все", - рассказал "Топаз".
"Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном "Скала". Это подразделение специализируется на разведывательных и штурмовых действиях.
Впоследствии украинский добробат перебросили в Запорожскую область
. "Топаза" и еще одного пленного украинские военные пустили как "живой щит" впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут стоять минные заграждения. Пленному удалось впоследствии бежать во время боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второй российский военнопленный погиб, подорвавшись на мине.
Российский доброволец рассказал, как его пытали в украинском плену