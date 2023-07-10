https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html
Российский доброволец рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ
Российский доброволец рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
Российский доброволец рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ
Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как, находясь в плену, стал свидетелем употребления наркотиков украинскими военными. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:45
2023-07-10T05:45
2023-07-10T05:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как, находясь в плену, стал свидетелем употребления наркотиков украинскими военными. "Там DVD-диски лежали, (украинский военнослужащий – ред.) взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять", - сказал он, добавив, что после этого украинские военные стали вести себя "непонятно". По его словам, украинские силовики регулярно употребляют наркотические средства. "Все на этом сидят,... под наркотой действуют" - рассказал "Топаз", уточнив, что неоднократно своими глазами видел случаи употребления наркотиков украинскими военными. "Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским подразделением "Скала". По его словам, в плену украинские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем пришел приказ переместиться на запорожское направление, где его пустили впереди штурмовой украинской группы, для того чтобы он своими ногами проверил наличие мин на маршруте движения. Во время боевого столкновения "Топаз" был освобожден российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168777.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский доброволец рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ
Доброволец рассказал, как в плену стал свидетелем употребления наркотиков в ВСУ
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как, находясь в плену, стал свидетелем употребления наркотиков украинскими военными.
«
"Там DVD-диски лежали, (украинский военнослужащий – ред.) взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять", - сказал он, добавив, что после этого украинские военные стали вести себя "непонятно".
По его словам, украинские силовики регулярно употребляют наркотические средства. "Все на этом сидят,... под наркотой действуют" - рассказал "Топаз", уточнив, что неоднократно своими глазами видел случаи употребления наркотиков украинскими военными.
"Топаз" был взят в плен на донецком направлении украинским подразделением "Скала". По его словам, в плену украинские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем пришел приказ переместиться на запорожское направление, где его пустили впереди штурмовой украинской группы, для того чтобы он своими ногами проверил наличие мин на маршруте движения. Во время боевого столкновения "Топаз" был освобожден российскими военнослужащими.
ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин