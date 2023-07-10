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Белый дом подтвердил планы Байдена встретиться с Эрдоганом в Вильнюсе - РИА Новости, 10.07.2023
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22:23 10.07.2023 (обновлено: 22:33 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/vstrecha-1883401396.html
Белый дом подтвердил планы Байдена встретиться с Эрдоганом в Вильнюсе
Белый дом подтвердил планы Байдена встретиться с Эрдоганом в Вильнюсе - РИА Новости, 10.07.2023
Белый дом подтвердил планы Байдена встретиться с Эрдоганом в Вильнюсе
Президент США Джо Байден во вторник намерен провести в Вильнюсе двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, следует из рабочего графика... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:23
2023-07-10T22:33
в мире
вильнюс
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник намерен провести в Вильнюсе двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, следует из рабочего графика американского лидера на предстоящий день, который обнародовал Белый дом.Согласно этим данным, их встреча состоится около 18.00 по местному времени (соответствует московскому). Утром того же дня у Байдена запланированы двусторонние переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также официальный прием, приуроченный к началу саммита НАТО.Издание Politico сообщило ранее, что среди прочих мероприятий у президента США в Вильнюсе также запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
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в мире, вильнюс
В мире, Вильнюс
Белый дом подтвердил планы Байдена встретиться с Эрдоганом в Вильнюсе

Белый дом подтвердил планы Байдена о встрече с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вильнюсе

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник намерен провести в Вильнюсе двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, следует из рабочего графика американского лидера на предстоящий день, который обнародовал Белый дом.
Согласно этим данным, их встреча состоится около 18.00 по местному времени (соответствует московскому). Утром того же дня у Байдена запланированы двусторонние переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также официальный прием, приуроченный к началу саммита НАТО.
Издание Politico сообщило ранее, что среди прочих мероприятий у президента США в Вильнюсе также запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
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