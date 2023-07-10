https://ria.ru/20230710/voronezh-1883207095.html
В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева
В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева - РИА Новости, 10.07.2023
В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева
Свыше 50 деревьев повалены в Воронеже из-за шквалистого ветра и дождя, повреждения получили 11 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:59
2023-07-10T10:59
2023-07-10T11:13
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Свыше 50 деревьев повалены в Воронеже из-за шквалистого ветра и дождя, повреждения получили 11 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Дожди и шквалистый ветер обрушились на Воронежскую область в воскресенье. В результате непогоды без электричества остались жители населенных пунктов в пяти районах области, а также пригородов Воронежа. Сейчас нарушенное циклоном электроснабжение потребителей региона восстановлено. "В ЕДДС города Воронежа 9 июля поступило 53 заявки об упавших и аварийных деревьях. В частности, воронежцы сообщали о деревьях, упавших на провода (17 заявок), на проезжую часть (7 деревьев), на автомобили (11 деревьев), наклонившихся на другое дерево (2) и других", - сообщил представитель управления. По его словам, по состоянию на 7 утра понедельника было отработано 15 заявок об упавших деревьях, еще в семи случаях помощь экстренных служб не потребовалась. Информации о пострадавших в результате непогоды пока не поступало.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883049374.html
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева
В Воронеже шквалистый ветер повалил 53 дерева и повредил 11 машин
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Свыше 50 деревьев повалены в Воронеже из-за шквалистого ветра и дождя, повреждения получили 11 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Дожди и шквалистый ветер обрушились на Воронежскую область
в воскресенье. В результате непогоды без электричества остались жители населенных пунктов в пяти районах области, а также пригородов Воронежа. Сейчас нарушенное циклоном электроснабжение потребителей региона восстановлено.
"В ЕДДС города Воронежа 9 июля поступило 53 заявки об упавших и аварийных деревьях. В частности, воронежцы сообщали о деревьях, упавших на провода (17 заявок), на проезжую часть (7 деревьев), на автомобили (11 деревьев), наклонившихся на другое дерево (2) и других", - сообщил представитель управления.
По его словам, по состоянию на 7 утра понедельника было отработано 15 заявок об упавших деревьях, еще в семи случаях помощь экстренных служб не потребовалась. Информации о пострадавших в результате непогоды пока не поступало.
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