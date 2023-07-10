https://ria.ru/20230710/voronezh-1883207095.html

В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева

В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева - РИА Новости, 10.07.2023

В Воронеже сильный ветер повалил 53 дерева

Свыше 50 деревьев повалены в Воронеже из-за шквалистого ветра и дождя, повреждения получили 11 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:59

2023-07-10T10:59

2023-07-10T11:13

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Свыше 50 деревьев повалены в Воронеже из-за шквалистого ветра и дождя, повреждения получили 11 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Дожди и шквалистый ветер обрушились на Воронежскую область в воскресенье. В результате непогоды без электричества остались жители населенных пунктов в пяти районах области, а также пригородов Воронежа. Сейчас нарушенное циклоном электроснабжение потребителей региона восстановлено. "В ЕДДС города Воронежа 9 июля поступило 53 заявки об упавших и аварийных деревьях. В частности, воронежцы сообщали о деревьях, упавших на провода (17 заявок), на проезжую часть (7 деревьев), на автомобили (11 деревьев), наклонившихся на другое дерево (2) и других", - сообщил представитель управления. По его словам, по состоянию на 7 утра понедельника было отработано 15 заявок об упавших деревьях, еще в семи случаях помощь экстренных служб не потребовалась. Информации о пострадавших в результате непогоды пока не поступало.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883049374.html

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происшествия, воронеж, воронежская область