https://ria.ru/20230710/vmf-1883166642.html
Все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками
Все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками - РИА Новости, 10.07.2023
Все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками
Все малые ракетные корабли российских ВМФ в перспективе вооружат беспилотниками воздушного и морского базирования, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T03:19
2023-07-10T03:19
2023-07-10T09:11
безопасность
ренат мистахов
вмф рф
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Все малые ракетные корабли российских ВМФ в перспективе вооружат беспилотниками воздушного и морского базирования, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов."На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. По уму сделать надо так, чтобы спускать беспилотники на ходу корабля. На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть: и для размещения, и для подготовки, и для спуска на воду", — отметил Мистахов. По его словам, спецоперация доказала эффективность дронов."Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать", — подчкеркнул Мистахов.При этом он отметил, что на кораблях требуются воздушные дроны вертикального типа, то есть вертолетного взлета."Они должны самостоятельно взлетать и садиться на палубу корабля. Потому что самолетного типа мы сажаем на воду или ловим на сетку, и в любом случае повреждаем сам аппарат. Поэтому только вертикального типа", — заключил собеседник агентства."Ак Барс" специализируется на строительстве для ВМФ малых ракетных кораблей проектов 22800, 21631, 22160 и других.
https://ria.ru/20230708/korabli-1882921028.html
https://ria.ru/20230706/vmf-1882488862.html
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безопасность, ренат мистахов, вмф рф
Безопасность, Ренат Мистахов, ВМФ РФ
Все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками
"Ак Барс": все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Все малые ракетные корабли российских ВМФ в перспективе вооружат беспилотниками воздушного и морского базирования, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
"На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. По уму сделать надо так, чтобы спускать беспилотники на ходу корабля. На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть: и для размещения, и для подготовки, и для спуска на воду", — отметил Мистахов.
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По его словам, спецоперация доказала эффективность дронов.
"Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России
должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать", — подчкеркнул Мистахов.
При этом он отметил, что на кораблях требуются воздушные дроны вертикального типа, то есть вертолетного взлета.
"Они должны самостоятельно взлетать и садиться на палубу корабля. Потому что самолетного типа мы сажаем на воду или ловим на сетку, и в любом случае повреждаем сам аппарат. Поэтому только вертикального типа", — заключил собеседник агентства.
"Ак Барс" специализируется на строительстве для ВМФ малых ракетных кораблей проектов 22800, 21631, 22160 и других.
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