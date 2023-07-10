https://ria.ru/20230710/vlast-1883201531.html

СВР: США хотят через СМИ внедрить идею о силовой борьбе с властью в России

СВР: США хотят через СМИ внедрить идею о силовой борьбе с властью в России - РИА Новости, 10.07.2023

СВР: США хотят через СМИ внедрить идею о силовой борьбе с властью в России

Госдеп разослал американским телекоммуникационным и медиакомпаниям указания по освещению событий вокруг России, их цель — внедрить идею о необходимости силовой... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:27

2023-07-10T10:27

2023-07-10T20:33

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдеп разослал американским телекоммуникационным и медиакомпаниям указания по освещению событий вокруг России, их цель — внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина."По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России", — говорится в пресс-релизе.Таким образом, американское внешнеполитическое ведомство окончательно превратилось в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды", оно фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить, подчеркнули в спецслужбе.По оценке российской разведки, американские власти, по сути, потребовали от медиа выстраивать работу по России "в духе подрывных акций"."Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом", — указали в СВР.Особое внимание американские СМИ должны уделить "оказанию радикализирующего воздействия на молодежь и подростков", которых необходимо убедить в том, что только свержение действующей власти способно гарантировать стране "светлое будущее".Как отметили в спецслужбе, примерами призваны стать беглые российские оппозиционеры, а также россияне, участвующие в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан. Американским журналистам настоятельно рекомендуют формировать их позитивный облик.В СВР с сожалением констатировали, что Государственный департамент, который ранее работал как "трезвомыслящее и рациональное ведомство", под руководством Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и других превратился в "смердящий полигон информационного мусора".

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883166072.html

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сша, россия, государственный департамент сша, в мире